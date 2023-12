VIDEO – Quién es el diputado turco que murió tras asegurar que Israel sufriría “la ira de Alá”

14 de Diciembre de 2023

El parlamentario sufrió un infarto tras un severo discurso donde apuntó contra el gobierno israelí por su ofensiva en Gaza.

Tras desplomarse durante su discurso en el parlamento, el ministerio de Sanidad de Turquía confirmó el fallecimiento del parlamentario Hasan Bitmez.

El diputado turco murió tras sufrir un fulminante ataque al corazón el martes recién pasado mientras realizaba un duro descargo contra las medidas de Israel contra Hamás en la Franja de Gaza.

“Creen que no importará si nos callamos. Pero si guardamos silencio, la historia no callará. Pero si eres uno de nosotros, ¡no te librarás del tormento de la conciencia, no te librarás del tormento de la historia! Si te salvas del castigo de la historia, no te salvarás de la ira de Alá”, dijo el parlamentario citando al escritor turco Sezai Karakoc momentos antes de desmayarse en pleno Congreso.

Según la edición turca del medio BBC, Bitmez recibió la atención del equipo de emergencias y fue sacado del podio en una camilla para ser internado en las unidades intensivas de un hospital de la ciudad de Bilkent. Sin embargo, el miembro del partido islamista Saadet falleció producto del infanto.

Murió diputado turco tras su discurso contra Israel

Hasan Bitmez fue un acérrimo opositor del gobierno de Israel y también había hecho algunas duras críticas en contra del partido islamista AKP, en donde milita el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Sin ir más lejos, su enfático discurso increpaba las acciones tomadas por el gobierno, el cual aún mantiene lazos comerciales con Israel.

“Ustedes (el partido AKP) son cómplices de Israel. Tienen la sangre de los palestinos en sus manos, son colaboradores. Ustedes reciben una contribución de cada bomba que Israel lanza contra Gaza”, dijo el diputado turco en contra del gobierno de Recep Erdogan.

El descargo de 22 minutos de Bitmez buscaba presionar al gobierno a tomar medidas más firmes contra Israel en el marco de su conflicto armado con Hamás.

Según informaron, el político de 53 años tenía diabetes y además contaba con dos stents coronarios en el pecho.