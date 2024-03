Estados Unidos: policía de Los Ángeles crea equipo especializado para combatir a delincuentes chilenos

20 de Marzo de 2024

El objetivo es detener la ola de delitos que han ocurrido en las últimas semanas, donde los autores son, principalmente, chilenos.

Compartir

La policía de la ciudad de Los Angeles, en Estados Unidos, confirmó que creó un equipo especializado para investigar y reprimir los robos a casas de lujo, cometidos en un alto porcentaje por delincuentes chilenos.

Lo anterior, luego de que las autoridades de este país manifestaran su preocupación tras una seguidilla de robos a lujosas residencias en esa ciudad perpetrados por antisociales de origen chileno, muchos de los cuales viajaron a Estados Unidos gracias al programa Visa Waiver.

Tras una serie de denuncias de robos que afectaron a gente muy acomodada, las víctimas exigieron a su policía que tomara medidas más drásticas para evitar estos delitos.

A raíz de lo anterior, la policía ratificó que creó el equipo especializado que ya comenzó a trabajar para detener a los delincuentes.

Cómo actúan los ladrones chilenos

El jefe de la policía de Atherton, Steve McCoulley, explicó el modus operandi que tienen los ladrones chilenos.

De esta forma, indicó que “funcionan entrando por el cuarto principal, donde la gente mantiene sus cosas más valiosas. Da lo mismo si están en un primer o segundo piso, ya que rompen los ventanales porque generalmente no tienen sensores. Entran y salen en menos de diez minutos“.

En tanto, el jefe policial de Scottdale en Arizona, Jeff Walther, recordó que “los chilenos vinieron aquí legalmente con el programa Visa Waiver. Así es como estos grupos están llegando ahora”.

Por su parte, Todd Spitzer, fiscal jefe del condado de Orange, manifestó que “estos individuos que han estado involucrados en actividades criminales colocaron en los documentos de aplicación para visitar Estados Unidos que van a parques temáticos, como Disneyworld“.

Luego detalló que “solo en septiembre de 2022, más de 200 chilenos fueron arrestados en Estados Unidos. En un solo mes“.

Chequeo de antecedentes

Uno de los aspectos más cuestionados por la policía estadounidense es el sistema electrónico de autorización de viajes en el Visa Waiver, el cual debería entregar los antecedentes policiales de los solicitantes.

El tema está, según explicó el ex embajador Samuel Fernández, en que si al momento de viajar el delincuente nacional no cuenta con antecedentes, no aparecerá nada en el reporte.

En ese sentido Spitzer reclamó que “hoy el gobierno chileno no está proporcionando los antecedentes criminales de los chilenos que aplican en línea al programa Visa Waiver“.

De acuerdo a las informaciones provenientes desde Estados Unidos, el último robo cometido por delincuentes chilenos ocurrió la semana pasada. En esa ocasión, cuatro connacionales ingresaron a robar casas en un lujoso barrio de Hollywood, en California.