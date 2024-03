BBC niega que video de Kate Middleton fue creado con IA

27 de Marzo de 2024

La grabación que pretendía callar los rumores sobre el estado de salud de Kate Middleton y la Familia Real no logró convencer a todos.

Compartir

Uno de los rumores que más se repitieron en redes sociales fue la utilización de IA en el video de Kate Middleton afirmando que padece de cáncer, ante esto, la BBC tuvo que desmentir las preocupaciones de los internautas.

El Palacio de Kensington, la residencia oficial de los príncipes de Gales, publicó un video el viernes pasado en todas sus redes sociales, donde la princesa anunció que también se encuentra en un tratamiento preventivo de quimioterapia.

La grabación que pretendía callar las especulaciones sobre el estado de salud de Kate Middleton y la Familia Real no logró convencer a todos, ya que internautas de todo el mundo comenzaron a especular nuevos rumores.

La mayoría de las publicaciones hacían referencia a que el video lo realizaron con inteligencia artificial (IA).

Algunos denunciaban que la grabación estaba sobrepuesta en un video que Kate Middleton filmó hace siete años, en el que utiliza el mismo suéter.

X

Así mismo, se acusó que el fondo del video no tiene movimiento, por lo que parece un cuadro, y unos pocos indican que el anillo de compromiso de la princesa de Gales desaparece de su mano en algunas tomas.

La respuesta de la BBC ante el uso de la IA

Debido a las especulaciones, BBC Studios, encargados de realizar la grabación, aseguró que no hubo edición en el video.

El servicio público de radio y televisión del Reino Unido explicó que lo que vieron los espectadores fue filmado por el equipo, que también fue responsable de cubrir la coronación del rey y el funeral de la reina Isabel.

Según consignó el medio internacional The Mirror, BBC aclaró y enfatizó en que no participó editorialmente en el mensaje transmitido , ni tampoco en la distribución del video y no realizó modificaciones en la grabación.