Kate Middleton anunció diagnóstico de cáncer: ¿Qué es una quimioterapia preventiva?

25 de Marzo de 2024

La princesa de Gales dio a conocer su situación el pasado viernes, donde detalló que ya está en medio de este tratamiento.

La princesa de Gales, Kate Middleton, reveló que fue diagnosticada con cáncer y que se encuentra en las primeras etapas de su tratamiento.

En ese sentido, el médico oncólogo de Clínica Santa María, Alex Renner, explicó a EL DÍNAMO sobre la importancia de detectar de manera precoz un diagnóstico como el que tiene la esposa del príncipe William.

“El diagnóstico precoz en cáncer es absolutamente esencial, debido a que, si el cáncer se detecta en etapas precoces, cuando este está todavía ubicado en su sitio de origen, la posibilidad de removerlo por vía de la cirugía y, con esto, lograr una curación, es extremadamente alta”, indicó el profesional.

Por otro lado, “si el cáncer se detecta en etapas más avanzadas, cuando ya hay ramificaciones en órganos distantes del sitio de origen, la posibilidad de curar ese cáncer es muy baja y la probabilidad de que esa enfermedad avanzada cause la muerte del paciente es muy alta”, advirtió.

¿Qué es una quimioterapia preventiva?

Según reveló Kate Middleton, comenzó a realizarse la quimioterapia preventiva luego de una cirugía por una afección abdominal.

“La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”, contó la princesa.

En ese sentido, el oncólogo de la Clínica Santa María indicó que “muchas veces cuando se ha detectado un cáncer y este fue removido con la cirugía, sabemos que existe el riesgo de que hayan quedado algunas células ya sea en el sitio donde estaba el tumor o bien que hayan viajado por la sangre y se hayan alojado en sitios distantes”.

Y agregó que “esas células no es posible detectarlas con ninguna técnica de imagen disponible actualmente, no se ve en un scanner, no se ve en un PET. Por ende, la idea de la quimioterapia adyuvante, le llamamos nosotros, es eliminar cualquier célula que haya quedado remanente después de la cirugía. Con esto aumentamos la posibilidad de una curación y eliminar por completo el cáncer y que este nunca vuelva”, contó.

¿Existe alguna forma de prevenir el cáncer?

El médico oncólogo aseguró que sí, y que hay algunas medidas que se pueden tomar para reducir de manera importante nuestro riesgo de desarrollar el cáncer:

No fumar.

Realizar actividad física de forma frecuente.

Mantener un peso saludable.

Modificar la dieta incorporando mayor cantidad de frutas y verduras.

Disminuir ingesta de carnes rojas y comidas procesadas.

Controlar el tiempo de exposición solar directa.

Vacunarse contra el Virus del Papiloma Humano.

Disminuir el consumo de alcohol.

“Si tomamos estas medidas el 30% de todos los tipos de cáncer nunca se producirían”, sostiene el Dr. Alex Renner.

Chequeos médicos que deben realizarse las mujeres

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el género está directamente relacionado con el estado de salud.

“Uno de los efectos negativos de la pandemia fue la reducción del número de mujeres que tienen su control médico al día, por lo mismo, tenemos que insistir en que es importante realizar este chequeo de salud con exámenes como la mamografía y Papanicolaou, pero además, dependiendo de la historia médica y los antecedentes quirúrgicos de la paciente, puede ser necesario solicitar otras pruebas generales”, sostuvo Ignacio De la Torre, ginecólogo y cirujano oncológico de Clínica Ciudad del Mar a EL DÍNAMO.

Mamografías para detectar el cáncer de mama

“La mamografía tiene fuerte incidencia en la mortalidad por esta enfermedad, ya que logra detectar el cáncer de manera temprana. A quienes se les ha descubierto en etapa precoz alcanzan una sobrevivencia sobre el 90% en las etapas 1 y 2”, indicó Marcela Amar, cirujana de mama de la Clínica Dávila.

Cuidado cardiovascular

La enfermedad cardiovascular (ECV) es la principal causa de muerte en mujeres a nivel mundial, siendo responsable de uno de cada cinco muertes. Sin embargo, suelen demorar más tiempo en consultar con un médico cuando tienen dolor torácico en comparación con los hombres.

Nutrición

Las mujeres deben realizarse exámenes anuales para mujeres con diabetes, como el de glicemia, hemoglobina glicosilada A1c, perfil lipídico, entre otros.

Fuerza y densidad de los huesos

Se recomienda la densitometría ósea desde de 60 años o antes en mujeres que tengan factores de riesgo adicionales como antecedentes familiares de fracturas por osteoporosis, historial de tabaquismo, consumo excesivo de alcohol o bajo peso corporal.