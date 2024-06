Las reglas que estableció X para permitir el contenido pornográfico

4 de Junio de 2024

Con esta decisión, la compañía espera que los usuarios publiquen contenido "que refleje sus propias creencias, deseos y experiencias".

La red social X, anteriormente Twitter, reveló que permitirá a sus usuarios poder publicar pornografía.

Según indicó la plataforma, se actualizarán las políticas para autorizar el contenido sexual explícito, aunque con algunas restricciones.

“Creemos en la autonomía de los adultos para interactuar y crear contenido que refleje sus propias creencias, deseos y experiencias, incluidos aquellos que se relacionan con la sexualidad”, aseguraron desde la plataforma en un comunicado.

En ese sentido, agregaron que “los usuarios deberían poder crear, distribuir y consumir material relacionado con temas sexuales siempre que se produzca y distribuya de forma consensuada. La expresión sexual, ya sea visual o escrita, puede ser una forma legítima de expresión artística”.

Las reglas de X para permitir pornografía

Autorización

Según indicó X, “cualquier material producido y distribuido que presente desnudez parcial o total de personas mayores de edad, comportamiento sexual que sea pornográfico o tenga la intención de causar excitación debe ser autorizada de forma consensuada”.

Mayores de 18 años

Junto a ello, otra de las normativas es que los suscriptores deben ser mayores de 18 años de edad. Si no se específica esta información o no se indica la fecha de nacimiento en la información de su perfil, no podrán visualizar estas publicaciones.

Consentimiento en las grabaciones

Las políticas de esta nueva actualización de X, prohíben los contenidos producidos sin consentimiento, que promueven la explotación, la cosificación, la sexualización o el daño a menores de edad y comportamientos obscenos.

Junto a ello, no está permitido utilizar imágenes o videos sexuales explícitos en las fotos de perfil o en las portadas de las cuentas.

“Hemos lanzado políticas de contenido para adultos y contenido violento para brindar más claridad a nuestras reglas y transparencia en la aplicación de estas áreas. Estas políticas reemplazan a las anteriores sobre medios sensibles y discurso violento, pero lo que aplicamos no ha cambiado”, indicó la CEO de la red social X, Linda Yaccarino.