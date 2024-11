Los famosos que se habrían atendido con Marilyn Cote, la falsa psiquiatra mexicana

22 de Noviembre de 2024

Marilyn Cote es abogada y atendía pacientes, a quienes les prescribía medicamentos controlados y emitía recetas con el nombre y cédula de otro médico.

Compartir

Figuras de la talla de Anthony Hopkins y la cantante Laura Pausini aparecen en la lista de famosos que se habrían atendido con la falsa psiquiatra mexicana, Marilyn Cote, quien fue detenida este viernes tras ser acusada de ejercicio ilegal de la profesión, por no contar con los estudios correspondientes.

Luego de que se ratificara que la mujer es una abogada que jamás estudió Medicina, cerró sus redes sociales e intentó salir del radar de las autoridades, hasta que hoy fue detenida.

Cote ejercía ilegalmente la profesión de psiquiatra en la ciudad de Puebla y, de acuerdo con los antecedentes recabados por la fiscalía de México, se acreditó que prescribía medicamentos controlados sin autorización, y emitía recetas utilizando el nombre y cédula de otro médico.

Los supuestos pacientes famosos de la falsa psiquiatra mexicana

Con el propósito de captar clientes, Marilyn Cote solía mostrar fotos junto a famosos, algunas de ellas elaboradas con Photoshop, y aseveraba que los había tratado con éxito.

Uno de ellos era el actor británico Anthony Hopkins, por lo que la prensa mexicana no dudó en comparar a Cote con el más famoso personaje interpretado por el artista y la comenzaron a llamar la Hannibal Lecter mexicana, principalmente por los daños que pudo generar en sus pacientes por recetar medicamentos controlados.

Otra figura internacional que utilizó la falsa siquiatra para hacer parecer que era una respetada profesional fue la cantante italiana Laura Pausini.

Sin embargo, la artista desmintió el vínculo y aseveró que la foto de ellas que mostraba Marilyn Cote se la tomó pensando que era una fanática.

“Mucha gente me está preguntando eso, no entiendo el por qué. No tengo idea sinceramente de quién es, pero veo en su página algunas fotos conmigo. ¡Quizás es una fan! ¿Por qué todo el mundo me pregunta eso? ¿Me pueden explicar qué está pasando con esta señora?“, aseveró la cantante.