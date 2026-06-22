Refuerzan alerta roja por ola de calor extremo luego de la muerte de dos niños y tres adultos mayores en Europa

Especialistas recordaron que la ola de calor ocurrida en agosto de 2003 dejó más de 70.000 muertos durante sus dos semanas de duración.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Las muertes de dos niños y tres adultos mayores en Francia reforzaron la decisión de decretar alerta roja por la ola de calor extremo en diversos países de Europa occidental, en algunos de los cuales se espera que las temperaturas superen los 42 grados tras el inicio este domingo del verano en el hemisferio norte.

De acuerdo con lo reportado por medios, se trata de la segunda ola de calor para millones de europeos en menos de un mes y que podría prolongarse hasta el fin de semana.

Especialistas en el tema recordaron que la ola de calor ocurrida en agosto de 2003 dejó más de 70.000 muertos durante sus dos semanas de duración.

Según informaron las autoridades galas, dos hermanos, de 2 y 4 años, fueron hallados muertos dentro del auto de su familia, a los que se sumaron tres personas mayores que fallecieron en sus domicilios.

Otros países de Europa con alerta por la ola de calor extremo

El medio France 24 informó que España enfrentó su segunda jornada de ola de calor con valores de “entre 5 y 10 grados superiores a los propios de esta época en general”.

En Portugal, se decretó la alerta naranja en zonas del interior, mientras que Países Bajos se encuentra en “código amarillo” con temperaturas previstas de 37ºC hasta finales de semana.

Por su parte, en Reino Unido se decretó la muy poco común alerta roja por “calor extremo”, que estará vigente entre miércoles y jueves en el sur del país.

En Alemania, la policía informó que la ola de calor ha aumentado el número de ahogamientos accidentales, con cinco casos ocurridos durante el fin de semana.