Hasta 36°C: declaran Alerta Roja por calor extremo en Región Metropolitana y provincias de Valparaíso

Senapred llamó a “protegerse y extremar las precauciones ante los riesgos derivados del calor extremo”. Revisa cómo estará el tiempo en Santiago en los próximos días.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja por calor extremo en la Región Metropolitana y en varias provincias de la Región de Valparaíso.

La medida que regirá desde este lunes hasta el miércoles 18 de febrero, se adoptó teniendo en cuenta la información que ha proporcionado la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) en el Gran Santiago y en ciertos sectores de la V Región, donde los termómetros podrían alcanzar los 37°C.

En concreto, las provincias de Valparaíso que están bajo Alerta Roja son: Quillota, San Felipe, Los Andes, Marga Marga y Petorca.

El organismo emitió una alerta meteorológica por altas temperaturas que afectarán a los sectores de cordillera de la costa, valle y precordillera, sitios en los cuales se esperan máximas que oscilen entre 33°C y 36°C.

En este marco, desde Senapred informaron que “con la declaración de esta Alerta Roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar, dada la extensión y severidad del evento”.

A lo que añadieron: “Senapred recomienda a la población protegerse y extremar las precauciones ante los riesgos derivados del calor extremo, con especial atención a la población más vulnerable, quienes deben limitar su exposición al sol y mantener su hidratación. Además, se aconseja estar informado a través de los medios de comunicación respecto del pronóstico del tiempo”.

¿Cómo estará el tiempo en Santiago esta semana?