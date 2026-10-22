El fallo en Nuevo México se produjo tras detectarse más de 43 millones de infracciones a la ley estatal

Meta, matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, fue condenada a pagar US$25.000 millones en sanciones civiles tras un fallo judicial en Nuevo México, Estados Unidos, por engañar a usuarios sobre la protección y el uso de sus datos personales.

La resolución fue dictada este miércoles por el juez Francis Mathew, luego de que un jurado determinara en septiembre que la compañía incurrió en más de 43 millones de infracciones a la legislación estatal.

Histórica multa contra Meta: deberá pagar US$25 mil millones por engañar a usuarios

El magistrado estableció que Meta violó la ley de protección al consumidor de Nuevo México en 43.899.725 ocasiones, lo que, considerando la sanción máxima de US$5.000 por infracción, habría significado una multa potencial cercana a los US$219.500 millones. Sin embargo, redujo el monto final a US$25.000 millones.

La sentencia también establece que se aplicarán intereses anuales del 15% hasta que la compañía pague la totalidad de la sanción.

La causa se originó tras el escándalo de Cambridge Analytica, empresa que obtuvo datos personales de millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento para elaborar perfiles políticos y orientar publicidad durante la campaña presidencial estadounidense de 2016.

Al justificar la sanción, el juez señaló que “el extraordinario número de infracciones deliberadas constatadas por el jurado, la duración y la repetición de la conducta, la amplitud de los temas en los que se produjeron las infracciones, la implicación de altos cargos de Facebook, la cantidad de afectados en Nuevo México y el claro carácter intencionado y sistemático de las repetidas declaraciones erróneas de Facebook, tal y como se desprende del expediente del juicio, justifican la imposición de la sanción más elevada permitida por la Ley de Prácticas Desleales de Nuevo México”.

La resolución representa una de las mayores sanciones económicas impuestas a una empresa en Estados Unidos. Sin embargo, la disputa judicial podría continuar, ya que Meta anunció que apelará el fallo y cuestionó la decisión del tribunal.