Los delitos por los que se condenó a presidio perpetuo calificado al psicópata de Facebook

Tendrá que cumplir 40 años de cárcel efectiva antes de optar a algún beneficio carcelario.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El Séptimo Tribunal Oral en Lo Penal (TOP) condenó a presidio perpetuo calificado, que conlleva 40 años de cárcel efectiva antes de optar a algún beneficio carcelario, a un sujeto conocido como el psicópata de Facebook.

El individuo, identificado como José Pérez Fuentealba, recibió la sentencia tras ser juzgado por una serie de delitos de carácter sexual cometidos en contra de 47 víctimas.

La Fiscalía de Género de la Fiscalía Oriente llevó a juicio al sujeto tras recibir “más de 200 denuncias, a nivel nacional, que daban cuenta del modus operandi del psicópata de Facebook“, según indicó la persecutora Glenis Sánchez, quien detalló que se lo imputó por “66 hechos cometidos en contra de 47 víctimas“.

Los delitos por los que condenaron al psicópata de Facebook

Al referirse al caso, la fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, manifestó que “es cierto que las redes sociales pueden ser una herramienta de un uso extraordinario, pero a veces también son utilizadas por personas que solo quieren dañar, engañar, manipular o vulnerar a otras personas“.

Respecto de los delitos por los que se condenó al psicópata de Facebook, se precisó que ocurrieron entre los años 2018 y 2024.

Para cometerlos, Pérez Fuentealba se creó varios perfiles falsos en esa red social, en los que se hizo pasar por una mujer que estudiaba masoterapia.

Luego contactó a mujeres, tanto adultas como menores de edad, que también tenían perfiles en Facebook, a las que les aseguraba que necesitaba fotos de distintas partes de sus cuerpos para un trabajo universitario y por las cuales les realizaría un pago.

Luego de recibir el material, el sujeto amenazaba a las víctimas con publicarlas en internet si no le enviaban nuevos registros de carácter sexual.

Durante el juicio en su contra, el tribunal dio por acreditados los delitos de abuso sexual sin contacto, abuso sexual agravado, producción de material pornográfico infantil y amenazas.