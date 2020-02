Los independientes que se organizan por el “rechazo”

“Como no causamos daño a la propiedad pública, no somos noticia“. Con Gonzalo de la Carrera como principal figura, “Yo voto rechazo” se presentó ante la prensa.

Algunas cámaras de televisión, noveles periodistas y un grupo de adherentes llegaron hasta la sede de la naciente colectividad, ubicada en la comuna de Vitacura, en la previa del inicio de la campaña electoral, la que comienza oficialmente el 26 de febrero. Todo lo que aparezca antes, puede ser denunciado y multado.

“Nos gustaría que fuera noticia las cosas buenas que pasan en este país cuando nos unimos de verdad”, dice De la Carrera – voz de radio Agricultura y ex vicepresidente de La Polar e Isapre Colmena-, encargado de dar a conocer la campaña “Chile quiere unidad”. Uno de los asistentes intenta que los demás presentes aplaudan tras sus palabras. Su iniciativa no logra quórum.

El comando, que debió acreditarse formalmente ante el Servicio Electoral (Servel), presenta su video de campaña, el que ya está disponible en redes sociales. La secuencia inicia con la viralizada imagen de un motorista de Carabineros siendo abrazado por una manifestante durante una protesta. Luego se ven distintos fragmentos con personas abrazándose, celebrando y ayudando en catástrofes.

“Este es un saludo a los que están aprobando, a los que rechazan y a los que todavía están en la duda”, se escucha en la locución en off que reitera el mensaje de unidad.

En un momento del video aparece Patricio Aylwin en el Estadio Nacional. Son imágenes del discurso que dio tras ganar las elecciones de regreso a la democracia, donde afirma que “civiles o militares, Chile es uno solo”.

Este es un mensaje para los que Aprueban, para los que #Rechazan y para los que están en la duda. Chile quiere unidad!! #ChileQuiereUnidad pic.twitter.com/BjsTHuKofp — ¡RECHAZO! (@yovotorechazo) February 20, 2020

De la Carrera es acompañado por Sonja del Río, vocera de la campaña y miembro de la agrupación de apoderados Emblemáticos Unidos; Gerardo Jofré, empresario y ex presidente del directorio de Codelco; y Danny Ramírez, ex diputado venezolano que estuvo en prisión durante la administración de Nicolás Maduro.

Sin embargo, la mayoría de las pocas preguntas que se hacen en la presentación van dirigidas a De la Carrera: “La oportunidad que nos ofrece el rechazo es unirnos, mientras que el apruebo es separarnos en dos países distintos, uno que parte de cero y uno orgulloso de lo que hizo, y también con vergüenza de lo que falta”, dice.

Competencia desigual

“Vamos a participar en la franja”, asegura en un momento Gerardo Jofré. Según el ex directivo de Codelco, la intención es ser parte de forma coordinada con distintos movimientos que apoyan el “rechazo”, en el espacio de más de un partido.

“Nuestra idea es no adscribirnos a un partido porque sería contra nuestra esencia“, explicó Jofré, quien indicó que existirá un comité editorial para decidir qué y dónde se muestra el contenido que preparan para la campaña televisiva. El comando “Yo Voto Rechazo” ya está hablando con los partidos sobre esta posibilidad.

“Nos hemos organizado con otros independientes para tener cabida en forma coherente y armónica entre todos”, expresó. Y aunque Jofré valoró que los independientes -a quienes llaman “los sin voz”– tengan un espacio en la franja, De la Carrera aseguró que el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) no fue equitativo en los tiempos asignados a las opciones que se definirán en las urnas en abril próximo.

“Es desigual porque hay un 25% de la franja para una posición y 75% que indirectamente apoya a otra. Para nosotros la segunda pregunta (Convención Mixta o Constitucional) no es relevante porque creemos que va a ganar el rechazo y nos hubiera gustado contar con más tiempo”, expresó De la Carrera.

Pese a ello, Jofré confirma que “queremos participar en la franja de la Convención Mixta para llevar nuestro mensaje y decir por qué creemos que no podemos dar la sensación al país de que va a haber una nueva Constitución con Convención Constituyente”.

Diversidad con límites

Pese a que el llamado es a la unidad, el comando “Yo Voto Rechazo” asegura que tiene diferencias con la derecha, sobre todo con el sector que apoya una nueva Constitución.

“Cuando uno se adhiere a un proyecto colectivo, se adhiere a ejes temáticos. La diversidad siempre tiene un límite y no puede ser extrema en que cabemos todos. En Chile cabemos todos, pero si vamos a escoger a alguien que me represente… si soy de la Católica, no me pongo la camiseta de Colo Colo o la U”, dice De la Carrera.

“Hay ciertos límites que pone la declaración de partidos y a mí no me parece bien que un partido esté en todas las opciones políticas. Eso excede a sus declaraciones de principios”, agrega consultado por la situación de Renovación Nacional (RN), cuyos militantes harán campaña tanto por el “apruebo” como por el “rechazo”.

En el patio del inmueble donde se realizó el lanzamiento hay carteles que voluntarios están confeccionando. También hay chapitas y gorros con la consigna con la que el comando espera ganar en el plebiscito.

La palabra “Wemün” -repeler, rechazar en mapudungún- llama la atención en el panel tras los presentadores de la campaña. Nuevamente es Gonzalo de la Carrera quien toma la palabra, esta vez para hablar de su ex partido, Evópoli.

“Sé que tuvo tres consultas, una que fue a las bases y que no se entregaron los resultados. Tengo información que cerca del 70% estaba por el rechazo”, dice, y sigue: “Después se hizo una entre consejeros, que son personas cercanas a la directiva, y ahí ganó 60% a 40% la opción apruebo”.

“Lo que me parece raro es que en un partido liberal la otra opción no tenga la posibilidad de expresarse“, concluye.

No hay muchas más preguntas y ahora sí hay aplausos. De la Carrera y los otros expositores se despiden de los periodistas, fotógrafos y camarógrafos, uno por uno y les entregan un gorro del rechazo. “Es sin presión”, dicen desde el comando entre risas ante la negativa de algunos de recibir el regalo, dando así por finalizada la actividad.