Ministro Briones e incidentes en Viña del Mar: “La democracia está bajo amenaza”

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se refirió a los hechos de violencia registrados en los últimos días, especialmente en Viña del Mar, asegurando que esto pone “bajo amenaza” a la democracia.

En entrevista con Radio Infinita, Briones sostuvo que “la democracia está bajo amenaza. Cuando los elementos fundantes del estado de derecho están en jaque, está en jaque la democracia”.

En la misma línea, agregó que “enfrentamos un desafío democrático fundamental, que está amenazado fundamentalmente por la violencia, una violencia que no ha cejado y en particular con un ingrediente que me parece extremadamente peligroso, que no hayamos sido capaces de rescatar, que es la legitimidad del uso de la fuerza estatal cuando corresponda”.

El titular de Hacienda indicó que “la palabra legitimidad del uso de la fuerza estatal, por distintas razones, hoy día está completamente desprestigiada, en parte porque las fuerzas policiales cometieron errores, han habido violaciones a los derechos humanos”.

El secretario de Estado argumentó que lo anterior “no nos puede llevar a deslegitimar el principio, el concepto subyacente, que es el que fundamenta la existencia del Estado y el estado de derecho. Sin eso, todo lo demás de lo que hablemos, agenda social, formas de financiamiento, reforma tributaria y por supuesto crecimiento, es una fantasía”.

Por otra parte, Briones abordó los efectos del coronavirus, a nivel internacional y local, sentenciando que “la economía chilena se va a ver afectada, eso no cabe duda, ¿cuánto? eso no lo sabemos por ahora”.