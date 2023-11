Briones y otros: las razones de economistas y empresarios para votar A Favor

7 de Noviembre de 2023

Vittorio Corbo, ex presidente del Banco Central, agregó que “ha llegado el momento de despejar la incertidumbre constitucional y ponernos de acuerdo. Hay que votar a favor porque debemos cerrar este capítulo“.

Un grupo de 25 economistas dio a conocer su postura respecto al texto entregado por el Consejo Constitucional, precisando que votarán A Favor, pero con reparos.

En una declaración pública, los firmantes consignan que “si bien la propuesta es perfectible y tiene algunos problemas generados por las modificaciones realizadas al anteproyecto propuesto por la Comisión Experta, los firmantes destacamos su origen plenamente democrático y creemos que la propuesta cumple a grandes rasgos con los objetivos que se buscaban al inicio del proceso constitucional”.

Entre los firmantes están, entre otros, el ex vicepresidente del Banco Central, Joaquín Vial; el ex decano de la FEN de Universidad de Chile, Manuel Agosín; el ex economista Jefe de la OCDE, Klaus Schmidt-Hebbel y la economista de Pivotes, Elisa Cabezón.

Para los economistas, el texto “propone un diseño institucional que representa una mejora en términos de gobernabilidad, estabilidad, democracia y derechos sociales, junto con orientar y facilitar que actores políticos, sociales y económicos actúen de forma coordinada y cooperativa en favor del bienestar general de la nación. Asimismo, sostenemos que la Constitución vigente ha sido sobrepasada por la realidad y su aplicación en reiteradas instancias ha quedado en entredicho, lo cual hace indispensable el establecimiento de una nueva Constitución que rija en la práctica y posea legitimidad sustantiva de la ciudadanía”.

Sin embargo, se mostraron en contra de propuestas como “la eliminación del pago de contribuciones de bienes raíces a la primera vivienda y la incorporación de gastos deducibles de impuestos. Estimamos que estos temas debieran ser materia de discusión parlamentaria en base a un proyecto de ley y no parte de una Constitución”.

Ignacio Briones cambia de parecer y va por el A Favor

Esta visión es compartida por el ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien si bien hace pocas semanas se mostró En Contra del texto del Consejo Constitucional, cambió de parecer y ahora se inclinará por A Favor.

En entrevista con Pauta, Briones sostuvo que “esta Constitución tiene cosas muy valiosas, no tiene nada de refundacional (…) Ponderando las cosas que no me gustan con las que son muy buena, sin ninguna duda me inclino por el A Favor”.

Por su parte, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CDP), Ricardo Mewes, expresó a “si analizamos todos los acuerdos que ha habido en materia económica, a mí me parece que el texto que hoy día tenemos da para cerrarlo y da para ser aprobado. Por lo tanto, creo que es importante que los últimos elementos que se están discutiendo en la Comisión Mixta, se llegue acuerdo y realmente cerremos”.

