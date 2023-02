“No lo puedes mirar”: Martín Cárcamo recordó complejo momento en show de Maroon 5 en Viña 2020

17 de Febrero de 2023

En Socios de la Parrilla, Martín Cárcamo aseguró que no lo pasó bien durante el show de Adam Levine y compañía.

Martín Cárcamo, animador de televisión, fue el más reciente invitado al programa Socios de la Parrilla, donde recordó algunas anécdotas del Festival de Viña del Mar, que regresa este domingo.

Una de ellas tuvo que ver con el grupo Maroon 5 y su vocalista Adam Levine, quienes protagonizaron un polémico show durante la edición de 2020.

Al comenzar con su relato, Martín Cárcamo recordó que una vez que los norteamericano iniciaron (tarde) su show, fue expulsado del escenario de la Quinta Vergara.

Cuando Pedro Ruminot recordó lo ocurrido con Adam Levine, el animador de programas como De Tú a Tú y ¡Qué Dice Chile! aseguró que el cantante “es muy pesado“.

“A mí me sacaron del escenario po hue… Mis hijos fueron a verlo, todos pendientes y más encima llegan atrasados. Nosotros tuvimos que rellenar, todo un estrés”, recordó Martín Cárcamo.

En el detalle, el animador aseguró que “comienzan a cantar con cero ganas, cero ganas, cero. Era como estar cantando en la pieza frente a un espejo, no les interesaba nada, y yo me puse al lado del escenario por cualquier cosa que necesiten y de repente llega un hue.. y me dice fuera de acá y yo estaba con mi trajecito, impecable”.

“Y yo le digo no lo que pasa es que yo soy el animador. I’am in the host, cualquier problem tengo que estar acá, natural blond, dame la pasada. Y nada, me dijo fuera, no se puede mirar y no lo puede mirar“, contó.

Las consecuencias de Adam Levine tras su paso por Viña

Lo más seguro es que muchos no han olvidado la polémica presentación de Maroon 5 en el Festival de Viña del Mar, noticia que dio la vuelta al mundo.

Uno de los principales afectados por esto fue su vocalista, Adam Levine, quien hasta el día de hoy recibe comentarios de chilenos en su cuenta de Instagram.

En el último tiempo, varios de ellos, incluso, se han preocupado de dejarle recetas de comida típica de nuestro país.