JetSmart bajo la mira del Sernac por dejar a pasajeros abajo del avión

“Compré un pasaje en JetSmart para el 30 de enero desde Concepción a Santiago con la tarjeta de crédito de mi madre que se encuentra en Angol. Llegó el día del check in pero me dijeron que no podía (viajar) porque debía estar el titular del medio de pago”. Este es solo uno de los ejemplos de reclamos que llegaron al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) en contra de la aerolínea JetSmart, que impedía subirse al avión a personas que compraron sus pasajes con tarjeta de crédito.

Según esta misma denuncia, a ciertos pasajeros no se les dejaba embarcar si no tenían disponible la tarjeta con que se compró el pasaje. “Se ingresó un requerimiento para devolver el dinero del pasaje dentro de 30 días. Se negaron a entregar por escrito el motivo por el que no pude abordar y tuve que comprar el pasaje en otra aerolínea gastando mucho más dinero”, expresa uno de los reclamos.

Ante esta situación, el Sernac ofició a JetSmart, ya que, entre otras irregularidades, se exigían fotografías personales que acreditaran la identidad del titular de la tarjeta de crédito que compró el pasaje, con una foto de la cédula de identidad de la persona, una foto “selfie” y una imagen de la tarjeta de crédito con los últimos cuatro dígitos.

Según el Sernac, se trata de información sensible de la que se puede hacer mal uso, como la foto de la tarjeta de crédito y la cédula de identidad. Por lo anterior, se hizo un llamado a los consumidores a no entregar este tipo de antecedentes sensibles, como sus claves o fotografías de sus cédulas o de sus tarjetas de crédito o débito.

En otros casos, los afectados indican que la aerolínea le informó de esta condición mediante correo electrónico días antes del vuelo, y pese a cumplir con la solicitud, al momento de embarcar, fueron informados que no podían viajar debido a que la situación no había podido ser resuelta por “problemas administrativos”. La única alternativa fue la devolución del dinero en un plazo de 30 días.

“Es improcedente que, al momento de embarcar, la aerolínea le solicite a un pasajero que acredite la identidad de la persona que adquirió su pasaje, pues cualquier impedimento para poder comprar el ticket debe plantearse cuando se realiza la transacción. Cualquier persona puede comprar un pasaje a nombre de otro y no es necesario verificar su identidad. Una vez vendido el boleto, el servicio debe ser cumplido de acuerdo a lo ofrecido”, enfatizó el director nacional del Sernac, Lucas Del Villar,.

El requerimiento de información busca indagar si la práctica podría tratarse de una forma de evitar dar cumplimento a los derechos del pasajero ante la eventualidad de sobreventa de pasajes por la aerolínea en épocas de alto tráfico, incluyendo, entre otros, el deber de aplicar ciertas compensaciones automáticas.

La autoridad explicó que, aunque hasta ahora hay un volumen acotado de reclamos, este oficio busca indagar si se trata de una práctica generalizada y las razones que la justifican, ya que de lo contrario incluso podría extenderse a otras compañías o servicios.

El pasado 13 de febrero, la aerolínea firmó un acuerdo con BancoEstado tanto para clientes de tarjetas de crédito como de débito. Estas últimas incluyen cuenta corriente, chequera electrónica y CuentaRUT.

El acuerdo incluye descuento en la primera compra de pasajes, embarque prioritario gratis, zona de asientos BancoEstado a precio preferente, 6 o 12 cuotas sin interés y canje de puntos en el caso de tarjetas de crédito del banco.