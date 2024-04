VIDEO – Tras emplazarla en ¿Ganar o Servir?: las irónicas disculpas que le dedicó Daniela Aránguiz a Claudio Valdivia

26 de Abril de 2024

Ante las disculpas que le exigió su ex cuñado en el reality de Canal 13, la ex Mekano aprovechó de entregar detalles cómo se comportaba con ella.

Daniela Aránguiz respondió a las recientes declaraciones de su ex cuñado, Claudio Valdivia, en ¿Ganar o Servir?, donde terminó exigiéndole disculpas.

En medio de una dinámica donde los participantes debían adivinar de quién era el titular, el hermano de Jorge Valdivia comentó que quiere desenmascarar las mentiras que la ex Mekano dijo sobre él.

“Ella en un programa de farándula dijo que yo me la joteé. Dijo algo que podría generar un conflicto entre hermanos, eso es lo grave”, comentó Valdivia, y agregó que “me gustaría que ella pida disculpas por lo que dijo”.

Durante la edición del programa Sígueme de este jueves, Daniela Aránguiz aprovechó la tribuna para responder a los dichos de Claudio Valdivia, oportunidad en que entregó detalles de los coqueteos de quien fuera su cuñado por más de 20 años.

“Nunca dije que me acosó, ni que me toqueteó, ni nada por el estilo. Solamente dije que me había hecho comentarios desubicados de parte de un hermano”, aseveró la panelista del programa de TV+.

Según Aránguiz, el hermano de Valdivia le comentó que “estoy pololeando con la Naty porque se parece a tí. Tú eres como la mujer que me gusta y por eso pololeo con ella“, a lo que sumó que “cuando yo llegaba de Mekano con una mini y él salió a abrirme la puerta con una frazada y me decía: Tápate, porque sino me pasan cosas“.

En otra ocasión, recordó que “una vez estaba llorando en Brasil, por una cosilla que me había hecho Jorge, y Claudio me agarró la mano y me dijo: Qué pena que mi hermano no valore la mujer que tiene. Yo estaba vulnerable, pero nunca caería en eso”.

En cuanto a las disculpas que le exigió Claudio Valdivia, Daniela Aránguiz dijo de forma irónica: “Perdóname por haberme quedado con tu hijo toda la noche cuando a Sabrina la asaltaron. Perdóname por regalarte los pasajes para que llevaras a tu hijo a Disney. O perdóname por todos los años que viviste en mi casa y te atendí como si fueras un hijo”.