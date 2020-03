Las razones que llevaron a elegir Espacio Riesco como hospital

El arriendo de Espacio Riesco como hospital de emergencia por el coronaviru no solo ha generado críticas por sus supuestos costos, sino por las razones detrás de su emplazamiento.

Uno de los primeros en mostrarse contrario a la medida fue el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue: “Habiendo tantas universidades estatales, escuelas y liceos desocupados, por qué este gobierno cierra un trato para arrendar Espacio Riesco para transformarlo temporalmente en hospital. No será mucho el amor a los negocios”, dijo en su cuenta de Twitter el pasado 18 de marzo.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, se demoró una semana en contestar. “Estamos en este momento tomando control de muchas instalaciones a lo largo del país, para tener lugares para tener a los pacientes positivos para coronavirus en aislamiento o para eventualmente usar como expansión para la capacidad hospitalaria”, informó el ministro en conferencia de prensa.

“Hemos hecho el levantamiento de muchos lugares donde podríamos levantar hospitales de campaña. En ese centro de eventos tenemos un techo, instalaciones eléctricas, luces electrógenas”, agregó el ministro indicando que “nosotros no tenemos meses, necesitamos contar con estructuras consolidadas para instalar a recintos sanitarios en pocos días”, destacando que el centro de eventos cuenta con espacio, servicios básicos y calefacción, y no se descarta utilizar otros centros de eventos para la emergencia.

Sin embargo, las palabras del ministro no han acallado las críticas, incluso proponiendo el Estadio Nacional -un bien nacional- como un posible recinto hospitalario, tal como lo hizo Brasil con el estadio Paulo Machado de Carvalho de Sao Paulo, más conocido como Pacaembú, el que albergará 200 camas.

Sin embargo, los expertos desaconsejan tanto esta opción como la de utilizar colegios para convertirlos en hospitales de campaña, al menos hoy.

Miguel Acevedo, director de la Escuela de Medicina de la Universidad Mayor y magíster en Epidemiología y Salud Pública, explica a EL DÍNAMO que “imagínese que está operado de apéndice, o su mamá operada de la vesícula, y que los pongan en una infraestructura que sea un toldo. No es adecuado“. Agregó que también se tiene que pensar en los baños para un uso masivo.

“Yo siendo muy crítico al principio de por qué se eligió Espacio Riesco como hospital, a fin de cuentas tiene un valor que es un ser un espacio habilitado con aspectos que tienen que ver con la climatización”, explicó el académico. “Tiene aire acondicionado si hace calor y calefacción cuando hace frío. Cuando se instaló el Hospital de Campaña en Talca para el terremoto del 27F pasó que los pacientes estaban en una carpa y se enfermaban de neumonía“, añadió.

Acevedo reconoce que en la evaluación sobre qué lugares se pueden utilizar, era necesario recintos “que se puedan utilizar ya”. Pero no sólo eso, ya que el centro de eventos tiene un aspecto técnico que otros lugares no consideran. “Los pisos y los muros con lavables, los puedes trapear con cloro y no se deterioran”, contó el médico, destacando que Espacio Riesco también permitirá una atención masiva con más de 800 camas.

“Esto es un sistema muy de emergencia, pero no hay otra si es que estamos pensando la experiencia de otros países con miles de hospitalizados”, concluye el médico.