Alerta en Puente Alto por posible contagio en templo evangélico: pastor dio positivo a COVID-19

En alerta se encuentran los vecinos de la Villa Volcán de Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto, tras confirmarse que un pastor evangélico dio positivo por coronavirus.

Tras confirmarse que José Salgado, un reconocido líder evangélico de la zona, estaba contagiado se desató una polémica, ya que el pasado viernes el religioso realizó un culto con 30 personas en una pequeña iglesia.

El pastor fue internado en el Hospital Sótero del Río tras presentar los primeros síntomas, diagnóstico que horas más tarde sería confirmado como positivo a la enfermedad, según lo consignado por 24 Horas.

Sin embargo, la situación se volvió más grave cuando los vecinos denunciaron que el pastor acogió a personas en situación de calle en su templo, el mismo en el que se realizó el culto cuando Salgado aún no presentaba síntomas de la enfermedad.

Quienes se encuentran alojando en el templo iniciaron una cuarentena voluntaria, aunque algunos vecinos acusan que no la respetan.

Ante esta situación, el municipio anunció que se realizará una sanitización del recinto para evitar que incrementen los contagios de COVID-19.

Consultado sobre esta situación, el ministro Jaime Mañalich señaló que “tuvimos una situación en relación a un rito religioso en el cual se ha identificado que la persona que oficiaba este rito estaba contagiada y sabía que estaba contagiada por coronavirus”.

“A pesar de ello se hizo una ceremonia en la que, según me informan, asistieron 30 personas, que está bajo el límite que hemos dado de 50, pero que durante la ceremonia no se hicieron las medidas de usar mascarillas, no hubo distanciamientos de un metro e incluso en algún momento hubo abrazos y contacto muy estrecho de unos feligreses con otros”.

Ante esto, Mañalich destacó que instruirán un sumario sanitario en contra de quien ofició esta ceremonia y añadió que de igual manera, harán una “una denuncia penal criminal para obligarlo a responder de los riesgos de salud pública que significan”.

Durante el último balance del Ministerio de Salud, se decretó la medida de cuarentena total para la zona poniente de Vicuña Mackenna y Avenida Concha y Toro en la comuna de Puente Alto, desde este jueves a las 22:00 horas.