Hijo de Ossandón dio un paso al costado y no inscribió candidatura por Puente Alto

10 de Abril de 2024

Manuel José Ossandón Lira dio a conocer los motivos para desistir en su intención de competir en las primarias para optar a la alcaldía de Puente Alto.

Compartir

El hijo del senador Manuel José Ossandón dio un paso al costado y descartó la idea de competir en las primarias de Chile Vamos para ser candidato a alcalde de la comuna de Puente Alto.

De esta forma, Ossandón Lira volcó su decisión con respecto a su eventual candidatura, luego de que anunciara la semana pasada que su nombre estaba disponible para participar en los comicios e inscribir su precandidatura para representar a Chile Vamos en dicho municipio.

Por medio de un comunicado, sostuvo que esta posibilidad se originó tras ser “contactado por la actual mesa directiva de Renovación Nacional para ver su disponibilidad, en la búsqueda de encontrar un consenso en el conflicto que se encuentra latente hace meses por la comuna”.

Las razones del hijo de Ossandón para desistir de participar en las primarias

No obstante, Manuel José Ossandón Lira desistió de su candidatura. Bajo este contexto, el ex convencional entregó sus motivos, los cuales tienen que ver “principalmente la dificultad de disponibilidad de tiempo para enfrentar una campaña de primarias en óptimas condiciones“.

Lo anterior, “impediría desarrollar un trabajo territorial de calidad con los vecinos y vecinas de Puente Alto durante dicho periodo“, explicó.

Sumado a ello, en el comunicado sostiene que otro punto que influyó en su decisión fue “la búsqueda de la unidad del sector y de su familia, entendiendo que en una primaria entre tres candidatos generaría un conflicto de mayor envergadura, lo que en estos momentos no aporta en la búsqueda del candidato único del sector”.

Esto teniendo en cuenta que para ser la carta de RN para la alcaldía de Puente Alto, debía competir directamente con su primo, el concejal Felipe Ossandón Ross y la ex ministra Karla Rubilar.

Además, hace unos días, su padre, el senador Manuel José Ossandón Irarrázaval aseguró que apoyaría a su sobrino de cara a las primarias de las elecciones municipales.

“No me quiero inmiscuir”

Previo a conocerse su decisión, el senador y timonel de RN, Rodrigo Galilea, reconoció en CNN Chile que era algo “incómodo” que en una eventual primaria se enfrenten dos primos “además de Karla Rubilar”.

“Es algo que lo están conversando ellos también en un ambiente de su propia familia donde no me quiero inmiscuir, pero espero que en esto salga humo blanco y se pueda llegar a una primaria que no le cause problemas familiares a nadie”, sostuvo.

Su postura, el senador la argumentó con que era una situación “especial” que “me gustaría que la conversen ellos”.