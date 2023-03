Educación Técnico Profesional para enfrentar el desafío hídrico nacional

22 de Marzo de 2023

En esta conmemoración del Día Mundial del Agua, resulta necesario recordar y reactivar la inquietud de ser parte activa, es necesario impulsar acciones concretas que se mantengan en el tiempo y sean parte de la agenda.

Por Miguel González Vergara

Compartir

Miguel González Vergara es Director de Vinculación con el Medio y Sostenibilidad de Inacap

El agua es uno de los ejes fundamentales para el desarrollo sostenible, es pieza clave para la mantención de los ecosistemas y para el desarrollo socioeconómico de los territorios; sin embargo, y a raíz de las transformaciones globales que vive la humanidad y el planeta, se torna cada vez más escasa. Esta preocupación se ha intensificado desde 2015, y gracias una decisión colectiva entre diferentes países, se le define como uno más de los objetivos para el desarrollo sostenible en la Agenda 2030 (ODS 6). No obstante, hoy estamos muy lejos de conseguirlo, por lo que tenemos la necesidad urgente de acelerar el cambio y conseguir esta meta (Naciones Unidas, 2023).

Chile es un país vulnerable a los efectos del cambio climático, producto de su geografía y características socioeconómicas (OCDE, 2016); y en materia hídrica, no pasa por un buen momento, enfrentándose a condiciones y proyecciones críticas en términos de disponibilidad de agua. Desde el 2021, el país cuenta con un déficit de precipitaciones superior al 50%, comprometiendo la calidad de vida de comunidades y por supuesto a los diferentes sectores productivos (Plan de sequía, Gobierno de Chile). Por lo demás y acorde a lo expuesto en el reporte “Crisis hídrica: un desafío de todos”, la disponibilidad hídrica seguirá decreciendo de manera paulatina y sostenida en las próximas décadas, pasando de un estrés hídrico medio a uno extremadamente alto para el 2040 (World Resources Institute, 2015). Según el último reporte de World Resources Institute del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, “National Water Stress Rankings” (2019), Chile ya se posiciona en el primer lugar de América Latina como el país con mayor estrés hídrico (alto).

En esta conmemoración del Día Mundial del Agua, resulta necesario recordar y reactivar la inquietud de ser parte activa ante este desafío: no basta con manifestar el apoyo a esta causa por medio de redes sociales o algún otro medio, sino que es necesario adoptar una posición con matices de pro-actividad, que impulsen acciones concretas que se mantengan en el tiempo y sean parte de la agenda. Por tal motivo, Inacap no solo aprovecha esta oportunidad para continuar con difundir la voz de alarma ante esta crisis hídrica, sino que también reafirmamos nuestro compromiso de formar futuros profesionales que aporten al desarrollo sostenible del país y no tan sólo cuando estén titulados, sino que desde y durante sus propios procesos formativos.

La institución, desde su quehacer con foco en la sostenibilidad y en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, se ha hecho cargo de la preocupación por esta problemática medioambiental, donde además de entregar a nuestros estudiantes conocimientos necesarios para salir al mundo, también nos preocupamos de complementar su formación con diferentes actividades con el territorio, vinculándolos con actores clave a nivel local, y potenciar de esta forma sus aprendizajes, a través del desarrollo de soluciones que resuelvan problemáticas reales.

En el último año, nuestra comunidad educativa ha llevado a cabo al menos 12 proyectos alineados con la problemática del agua, enfocados en monitoreo, uso eficiente y reutilización del recurso. Un ejemplo de ello son los proyectos de electrocoagulación para la purificación de aguas residuales liderado por Sede Renca, el cual se encuentra siendo implementado en Hotel Kimal de San Pedro de Atacama, el proyecto de Transferencia y Fortalecimiento Tecnológico de los Servicios Sanitarios Rurales (SSR) de las comunas de Lolol y Paredones, encabezado por Sede Rancagua, financiado a través del Fondo de Innovación y Competitividad (FIC) del Gobierno Regional de O’Higgins, o bien el proyecto pluviógrafo digital generado por Sede Los Ángeles, entre otras actividades de capacitación y difusión vinculadas directamente con problemáticas locales y globales.

Es por ello que, además de reactivar esta llamada de alerta, queremos valorar y agradecer profundamente los esfuerzos generados por nuestra comunidad: a nuestros estudiantes y docentes a lo largo de Chile y en cada una de nuestras 28 sedes de Arica a Punta Arenas. Agradecemos su dedicación y compromiso demostrados por generar cambios reales para contribuir al futuro de nuestro país y por continuar manteniendo vivo el espíritu de cuidar y preservar nuestro planeta.