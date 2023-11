22 de Noviembre de 2023

Aquí es dónde prefiero darte todos mis trucos para que optimices tu dinero y que NO lo pierdas.

Por Aurora Sepúlveda

Compartir

Aurora Sepúlveda es experta en Negocios y Finanzas y CEO de @LaContadora.cl.

Comprar ropa fuera de temporada me ha ayudado muchísimo, pero a la vez, he cometido errores que me han llevado a perder dinero en más de una ocasión.

Aquí es dónde prefiero darte todos mis trucos para que optimices tu dinero y que NO lo pierdas.

Ventajas de comprar ropa fuera de temporada

Descuentos significativos: Las tiendas suelen ofrecer descuentos sustanciales en prendas fuera de temporada para dar paso a las nuevas colecciones. Puedes encontrar excelentes ofertas y ahorros considerablemente altos.

Mayor variedad de tallas y estilos: Al comprar fuera de temporada, es más probable que encuentres una amplia gama de tallas y estilos. Las tallas menos comunes o los diseños más exclusivos suelen estar disponibles.

Calidad a precios más bajos: A menudo, la calidad de la ropa no está ligada al momento de compra, por lo que puedes encontrar prendas de alta calidad a precios más asequibles.

Preparación para futuras temporadas: Adelantarse y comprar prendas para la próxima temporada te permite estar preparado con anticipación, evitando las prisas de último momento y asegurando que tengas lo que necesitas cuando llegue el momento adecuado.

Piezas atemporales: Algunas prendas fuera de temporada son atemporales y no pasan de moda. Comprarlas durante estas épocas te garantiza un fondo de armario versátil y duradero.

Menos aglomeraciones y estrés: Las compras fuera de temporada suelen ser menos estresantes, ya que no hay tanta competencia ni aglomeración en las tiendas. Esto te permite elegir con calma y tomar decisiones más acertadas.

Oportunidad de anticiparte a tendencias: A veces, las tendencias del próximo año se empiezan a ver en las prendas fuera de temporada. Comprar con antelación te permite ser pionero en el estilo.

Desventajas de comprar ropa para niños fuera de temporada

Tallas ajustadas: Los niños crecen rápido, por lo que comprar ropa fuera de temporada puede llevar a que las prendas no les queden adecuadamente cuando llegue la temporada correspondiente.

Cambios de preferencias: Los gustos y preferencias de los niños pueden cambiar rápidamente. Comprar con mucha anticipación puede resultar en que luego el niño ya no quiera usar esa prenda.

Limitación en la cantidad de prendas necesarias: A veces, las necesidades de ropa de los niños pueden variar de una temporada a otra, lo que puede hacer que compres más o menos de lo necesario si adelantas tus compras.

Comprar ropa fuera de temporada tiene muchas ventajas, pero al hacerlo para niños, es importante considerar su crecimiento y cambios de preferencias para no comprar en exceso o quedarse corto con las prendas.