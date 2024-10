Fin de la franquicia tributaria en importaciones menores: ¿medida justa o un golpe al consumidor?

3 de Octubre de 2024

El fin de la franquicia tributaria para importaciones menores es una medida que debe entenderse dentro de un contexto más amplio. A corto plazo, afectará a los consumidores, pero a largo plazo, podría generar un entorno más equitativo para los comerciantes chilenos, fortalecer la recaudación fiscal y reducir las prácticas de evasión.

José Navarrete es Director del Magister en Tributación. Universidad Andrés Bello

Recientemente, se aprobó el proyecto antievasión propuesto por el Gobierno. Dentro de las ideas que incluye, está el objetivo de cerrar el vacío legal que permite a las compras, por menos de 41 dólares, quedar exentas de impuestos aduaneros. Este cambio podría ser interpretado como un “golpe” para las plataformas de comercio electrónico tales como AliExpress, Temu o Shein, entre otras, todas muy populares entre los consumidores locales que encontraban en estas empresas una opción accesible para adquirir productos a bajo costo desde el extranjero. Sin embargo, detrás de este aparente beneficio para el consumidor, se esconde un problema estructural de competencia desleal y evasión fiscal que afecta a los comerciantes locales y a la economía nacional.

Desde hace años, estas plataformas internacionales han aprovechado (a propósito, o no, no lo sabemos, la franquicia que eximía de impuestos a las importaciones menores a 41 dólares, lo que les permitía ofrecer productos a precios mucho más competitivos que los del mercado local. Esta exención tributaria no solo afectaba la recaudación fiscal, sino que también creaba una distorsión en el mercado, donde las pequeñas y medianas empresas locales enfrentaban una competencia desigual al tener que cumplir con las normativas tributarias y aduaneras del país, mientras que las grandes plataformas extranjeras operaban con ventajas comparativas en ese sentido.

Por tanto, la decisión de gravar estas importaciones debe analizarse desde varias perspectivas. En primer lugar, se está corrigiendo un defecto del sistema tributario que fomentaba la evasión fiscal. En segundo lugar, esta medida favorece la equidad en el mercado, ya que elimina el trato preferencial para empresas extranjeras que no contribuían de manera justa al fisco chileno. Esto podría permitir a las pymes competir en igualdad de condiciones, impulsando el desarrollo del comercio local.

No obstante, es innegable que esta medida tendrá repercusiones directas en los consumidores. El fin de la franquicia tributaria significará un aumento en el costo final de los productos adquiridos en plataformas internacionales, lo que podría desalentar la demanda por estos bienes. Los compradores que se han acostumbrado a precios bajos podrían verse forzados a reconsiderar sus hábitos de consumo, dirigiéndose al mercado local o ajustando sus presupuestos.

Desde el punto de vista del fisco, esta decisión no solo debería incrementar la recaudación tributaria, sino que también debería reducir los incentivos para eludir el pago de impuestos a través de pequeñas importaciones fraccionadas, una práctica común entre algunos consumidores y empresas. Sin embargo, este aumento en los ingresos debe gestionarse de manera eficiente, destinándose a políticas que fomenten el crecimiento de las pymes y promuevan la formalización del comercio electrónico local.

En síntesis, el fin de la franquicia tributaria para importaciones menores es una medida que debe entenderse dentro de un contexto más amplio. A corto plazo, afectará a los consumidores, pero a largo plazo, podría generar un entorno más equitativo para los comerciantes chilenos, fortalecer la recaudación fiscal y reducir las prácticas de evasión. Es importante señalar que para que esta transición sea justa y eficiente, es crucial que el gobierno acompañe esta política con medidas que fortalezcan el mercado local, mejoren la competitividad de las pymes y promuevan una cultura de cumplimiento tributario entre todos los actores del comercio.