La democracia frente al algoritmo

El desafío, entonces, no es solo regular la inteligencia artificial, sino impedir que la razón algorítmica sustituya a la razón pública. Para nosotros es esta la tarea urgente hacia el futuro, asegurarnos que cada vez que el Estado automatiza la asignación de un beneficio, un cupo o un riesgo, seguirá debiendo dar explicaciones, no siendo posible el escudarse en un cálculo o algoritmo.

Las democracias modernas suelen descansar sobre una premisa exigente, esto es, quien queda sometido a una decisión tiene derecho a conocer las razones que la justifican. Para que haya legitimidad política no basta el voto ni la eficacia, hace falta poder pedir explicaciones, examinarlas críticamente y, si corresponde, impugnarlas. A esta práctica básica de la ciudadanía, de dar y exigir razones es lo que el filósofo norteamericano Robert Brandom denomina el “espacio de las razones”.

La inteligencia artificial tensiona ese ideal porque desplaza parte del juicio hacia sistemas que clasifican, predicen y descartan. La decisión puede seguir siendo humana en el papel; en la práctica, el resultado algorítmico fija el marco.

El problema no es solo que estos sistemas se equivoquen; toda institución falla. Lo grave es que sus resultados se traten como hechos neutrales, inmunes a la discusión. Donde antes había que argumentar, aparece una cifra. Donde debía haber responsabilidad, una recomendación técnica.

Por eso la gobernanza de la IA no es únicamente un asunto regulatorio, es un tema profundamente cívico. Una democracia necesita ciudadanos capaces de preguntar quién diseñó un sistema, con qué datos aprendió y a quién perjudica cuando se equivoca. Sin esa capacidad mínima, la ciudadanía se vuelve audiencia.

Durante décadas la educación cívica explicó la separación de poderes, los órganos del estado y el sistema de elecciones, cuestiones que siguen siendo indispensables, pero ya no alcanza. Si la vida pública está mediada por infraestructuras digitales, entenderlas mínimamente es parte de la alfabetización democrática. Es importante que la gente rechace una cifra o output automatizado como si fuera lo mismo que un argumento.

Una democracia sana requiere instituciones explicables y ciudadanos capaces de incomodarlas con buenas preguntas, no una confianza ciega en las decisiones de la autoridad. La confianza democrática nunca ha descansado en la obediencia, sino en la vigilancia crítica y la rendición de cuentas.

Es precisamente aquello que el filósofo político John Rawls denominada la razón pública, esta idea que existe una obligación de justificarnos en el espacio público ante los demás con argumentos que estos puedan compartir. En esto no existe la posibilidad de delegar una parte o el todo de la decisión pública en una entidad o persona que no es posible rebatir. Para Rawls una comunidad puede aceptar decisiones difíciles. Lo que no puede es dejar de entender por qué se toman.

El desafío, entonces, no es solo regular la inteligencia artificial, sino impedir que la razón algorítmica sustituya a la razón pública. Para nosotros es esta la tarea urgente hacia el futuro, asegurarnos que cada vez que el Estado automatiza la asignación de un beneficio, un cupo o un riesgo, seguirá debiendo dar explicaciones, no siendo posible el escudarse en un cálculo o algoritmo. Modernizar sin esa exigencia no fortalece a la democracia, la vacía por dentro.