¿De qué sirve democratizar las inversiones si no democratizamos la educación financiera?

Conceptos como riesgo, inflación, diversificación e interés compuesto deberían formar parte del lenguaje cotidiano. No porque todos debamos ser expertos, sino porque todos tomamos decisiones financieras.

Hace no tantos años, invertir parecía reservado para unos pocos. Había que tener patrimonio, contactos bancarios o entender un lenguaje lleno de siglas. Hoy cualquiera puede abrir una cuenta desde su teléfono y acceder a alternativas antes lejanas.

Es una buena noticia, pero plantea una pregunta incómoda: ¿de qué sirve democratizar el acceso a las inversiones si no democratizamos también el conocimiento necesario para entenderlas?

Tener acceso no significa estar preparado para decidir. Podemos simplificar plataformas, reducir montos mínimos y hacer que invertir sea tan fácil como pagar una cuenta desde el celular. Pero la tecnología, por sí sola, no resuelve algo esencial: entender qué hacemos con nuestra plata.

El 94% de los adultos en Chile tiene algún producto financiero, en buena medida por la Cuenta RUT. Sin embargo, según un estudio del Centro de Políticas Públicas de la UC difundido en agosto de 2025, el índice promedio de educación financiera alcanza apenas 35,9 puntos de 100, equivalente a una nota 1,6. Solo el 20% entiende cómo funcionan las tasas de interés. El acceso avanzó mucho más rápido que el conocimiento.

Conceptos como riesgo, inflación, diversificación e interés compuesto deberían formar parte del lenguaje cotidiano. No porque todos debamos ser expertos, sino porque todos tomamos decisiones financieras.

La Encuesta Financiera de Hogares 2024 del Banco Central lo confirma. En su primera medición de tres conceptos básicos —interés compuesto, inflación y diversificación—, solo un 6% de los hogares con educación básica respondió correctamente las tres preguntas, frente al 27% con educación superior y el 34% con postgrado. Quienes dominan estos conceptos también usan más productos como ahorro, fondos mutuos o APV y también hay brechas de ingresos.

Y existe una paradoja: nunca tuvimos tanta información financiera y nunca fue tan difícil distinguir información, publicidad y opinión. En redes sociales, un video promete multiplicar ahorros y otro advierte que perdemos dinero si no compramos un activo. El desafío es aprender a interpretarla.

Democratizar la educación financiera no significa publicar más contenido, sino hacerlo comprensible. Explicar que una mayor rentabilidad suele implicar mayor riesgo; que el desempeño pasado no garantiza resultados futuros; que diversificar no es solo comprar muchas cosas; y que antes de preguntar cuánto podemos ganar debemos entender cuánto podemos perder. Nada de esto debería requerir un posgrado en finanzas.

También debemos revisar cómo comunica la propia industria. Durante demasiado tiempo, el mundo financiero trató la complejidad como sofisticación: documentos difíciles, conceptos sin explicar y productos ajenos a las necesidades de las personas. Esa lógica tiene que cambiar.

Simplificar no significa ocultar riesgos, sino explicarlos de manera comprensible y la responsabilidad no recae solo en colegios o instituciones públicas: también corresponde a bancos, administradoras, fintechs, medios y a quienes participamos de esta industria. Más aún cuando el estudio de la UC muestra brechas de 16 puntos entre hombres y mujeres y de 31 puntos entre niveles socioeconómicos alto y bajo.

Una buena plataforma no debería limitarse a permitir que alguien presione un botón para invertir. También debería explicar qué hay detrás. La tecnología, incluida la inteligencia artificial, puede explicar conceptos complejos en palabras simples y acercar el conocimiento financiero a más personas, pero ninguna tecnología reemplaza el criterio.

Quizás ahí está el verdadero significado de democratizar las inversiones. No se trata de que todos inviertan, sino de que puedan decidir con información: invertir o no, comparar alternativas y elegir según sus objetivos.

Durante años, la industria financiera se concentró en abrir las puertas. Hoy están mucho más abiertas, pero el desafío es asegurarnos de que quienes entren sepan dónde están entrando. La verdadera democratización comienza cuando entregamos algo más valioso que acceso: la capacidad de entender, cuestionar y decidir qué hacer con nuestra propia plata.