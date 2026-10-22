Nuestra fragilidad conectada

El gran desafío futuro radica en dar el salto evolutivo desde la mera protección hacia la verdadera “ciberresiliencia”. No basta con intentar construir muros digitales impenetrables; la realidad nos obliga a asumir que las brechas ocurrirán.

La ciberseguridad ha dejado de ser un tema relegado a los departamentos de informática para convertirse en un pilar fundamental de nuestra seguridad nacional y estabilidad económica. El 9° Seminario Internacional de Ciberseguridad, coorganizado por la PDI y la Universidad Técnica Federico Santa María, no fue solo un encuentro de expertos, sino un necesario y urgente llamado a la realidad: la infraestructura crítica de Chile es profundamente vulnerable. Nuestra dependencia tecnológica es nuestra mayor fortaleza, pero también nuestra debilidad más crítica.

Las reflexiones surgidas en el evento dejaron en evidencia que ya no enfrentamos a lobos solitarios buscando notoriedad. Hoy, lidiamos con organizaciones criminales sofisticadas que ven en el ciberespacio un campo de batalla asimétrico y altamente lucrativo. La pregunta que debemos hacernos como país ya no es si seremos atacados, sino cuándo, con qué severidad y qué tan rápido podremos levantarnos.