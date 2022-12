FOTOS+VIDEOS – Emergencia en Viña del Mar: incendio ya ha consumido 200 viviendas y sector alto de la ciudad es evacuado

22 de Diciembre de 2022

Viña del Mar se encuentra en Alerta Roja, a raíz de un incendio forestal que se inició en Agua Santa y que se propagó a zonas habitadas, obligando a la evacuación de la población residente en el sector alto de la ciudad.

Según detalló Bomberos, las llamas ya están próximas a consumir 200 viviendas, mientras que el siniestro se acerca a la Quinta Vergara, como indicó el director regional de Conaf, Luis Correa.

“El incendio se está acercando al sector de la Quinta Vergara (…) en la parte alta ya está controlado”, sostuvo a radio Cooperativa.

Esto obligó a la evacuación de los sectores de Tranque Sur, Puerto Montt, Puerto Aysén, Cabritera, Forestal Alto y la Toma Felipe Camiroaga.

En tanto, la alcaldesa Macarena Ripamonti detalló que se dispuso el Liceo Guillermo Rivera, el Hotel O’Higgins y el Liceo Benjamín Vicuña Mackenna como albergues para los damnificados.

Desde el municipio se iniciaron labores de retiro de las obras de arte que se encuentran en el Palacio Vergara, al interior de la Quinta, para evitar que sean alcanzadas por las llamas.

Evacuación del Palacio Vergara, al interior de la Quinta Vergara. Ya sacaron los cuadros @elfestival #VinadelMar pic.twitter.com/LQ0phfFjn0 — Marcos Sepúlveda Gómez (@Marsepgo) December 23, 2022

Incendio Viña del Mar. Interior Parque Quinta Vergara. Laderas arriba del anfiteatro pic.twitter.com/zPK0iNdvod December 23, 2022

𝗩𝗜𝗡̃𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗠𝗔𝗥 | Sobre 400 Bomberos y Bomberas se encuentran trabajando activamente para proteger las viviendas del #IncendioForestal



Se activó el Sistema Nacional de Operaciones y Cuerpos de Bomberos de la Quinta Región y Metropolitana prestan apoyo … (1/2) pic.twitter.com/LPKseNzd5K — Bomberos de Chile (@BomberosdeChile) December 23, 2022

Esta es la información que entregó hace pocos minutos la alcaldesa @MacaRipa sobre la evacuación, albergue y centro de acopio respecto a #IncendioForestal que afecta a #Viña 🔥 https://t.co/QI1WqMiuCq pic.twitter.com/zXi8yjukI4 December 23, 2022

La delegada presidencial Sofía González explicó que “se encuentra en desarrollo una lamentable emergencia en la comuna de Viña del Mar un incendio forestal, por lo que hemos tomado la determinación de declarar Alerta Roja a propósito de las características que tiene”.

Por su parte, el comandante de Bomberos Patricio Brito lamentó que el accionar de los voluntarios se ha visto afectado por la gran cantidad de personas que se han acercado a observar el siniestro.

“Quiero hacer un llamado a toda la gente que está asistiendo la emergencia a que no lo haga y deje trabajar a Bomberos. Lamentablemente se han quemado casas porque la gente para los vehículos en medio de la calle y no deja trabajar a Bomberos. No es un show señores; son casas que se están quemando”, enfatizó.

𝗔𝗧𝗘𝗡𝗖𝗜𝗢́𝗡 | Declaración del Comandante de @bomberosvina sobre el incendio que está absolutamente descontrolado.



🚨 Se contabilizan cerca de 200 viviendas siniestradas. pic.twitter.com/FsknhSlNNQ December 23, 2022

🔴 AHORA. Dantesco #incendio forestal en Vila del Mar, sector Agua Santa. Más de 10 viviendas han sido totalmente destruidas. @onemichile decretó Alerta Roja y evacuación de la zona. @reddeemergencia pic.twitter.com/YTcycao8BR — Pedro Figueroa (@Pedrofigueroa70) December 23, 2022