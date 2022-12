Alcaldesa Ripamonti detalla que se mantienen “zonas calientes” en mega incendio de Viña del Mar

23 de Diciembre de 2022

La alcaldesa Macarena Ripamonti fue parte de la reunión con el Presidente Gabriel Boric para analizar las labores para enfrentar el mega incendio que afecta a la ciudad de Viña del Mar, que ha dejado un saldo de dos fallecidos y cerca de 150 casas quemadas.

Tras el encuentro en el Estadio Sausalito, Ripamonti expresó a la prensa que “hay que tomar acciones contundentes yo les cuento que Viña del Mar tiene 124 kilómetros cuadrados, y desde su existencia como ciudad menos del 2% se ha destinado a la construcción de vivienda pública por el Estado de Chile”.

“Parte de los terrenos que hoy día son ocupados, son partes de familia que las ocupan, que especulan, los terrenos se siguen tomando y hoy día necesitamos una presencia fuerte del Estado para que eso deje de pasar, no solamente porque no son condiciones dignas de vivienda, no solo porque generan problemas en los ecosistemas de manera catastrófica sino también porque se genera un riesgo para la vida humana”, detalló la jefa comunal.

La alcaldesa Ripamonti indicó que los principales afectados por esta emergencia son “personas que están en asentamientos irregulares, sin capacidad regularización son las principales afectadas y eso también llega a casas que también están regularizadas, yo creo que aquí hay que tomar decisiones contundentes, con valentía sin fisuras y sin pie atrás desde el Parlamento”.

Respecto a la situación actual del siniestro, la jefa comunal de Viña del Mar precisó que “quedan lo que se denominan zonas calientes. Y eso, tenemos que controlarlo, las temperaturas y los vientos pueden generar una pavesa”.

Consultada sobre las labores de ayuda desarrolladas por las autoridades, Macarena Ripamonti sostuvo que “yo creo que ha ido con bastante velocidad, porque las comunidades hoy día además de estar albergadas están tratando de sacar sus pertenencias, todo lo que tiene que ver con escombros, para cuidar parte de sus loteos, que no se los tomen otras personas”.