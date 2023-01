Padre que hacía fila para matricular a su hija sufrió robo de su auto afuera de colegio en Providencia

3 de Enero de 2023

La víctima esperaba en las afueras del Colegio María Inmaculada de Providencia cuando fue abordado por los delincuentes.

Compartir

Un padre, identificado como Felipe Urrutia, quien hacía fila en las afueras de un colegio de Providencia, en la Región Metropolitana, sufrió el robo de su vehículo y otras perteneciencias durante la madrugada de este martes.

Según la información proporcionada por Carabineros, el sujeto se encontraba junto a una decena de apoderados en el frontis del Colegio María Inmaculada de Providencia, ubicado entre las calles Bellavista con Mallinkrodt, a eso de las 01:40 horas.

Es en ese momento cuando fue abordado por cuatro sujetos, quienes lo encañonaron y lo golpearon para luego escapar con su vehículo además de un computador, reloj y celular.

“Se bajaron cuatro hombres, me redujeron. De hecho, tengo marcas aún. Me dejaron botado, me robaron todo“, declaró a la prensa la víctima, lamentando lo ocurrido “buscando cupos en el colegio, me da lata que tengamos que pasar una noche”.

Entre las pertenencias que perdió el hombre, se encontraba su documentación. “Son cosas que probablemente me van a solicitar a la hora de poder ingresar y matricular a mi hija“, dijo.

“El sistema está diseñado de tal forma que nos vemos enfrentados como padres a tener que hacer todos los años este tipo de actividades“, criticó.

Testigos que estaban en el lugar aseguraron que “todo fue muy rápido, y todo lo que hicimos fue correr y ayudarnos entre nosotros“.