Tohá y polémico indulto a Luis Castillo: “Esas condenas siguen siendo válidas”

5 de Enero de 2023

La ministra del Interior debió entregar las explicaciones por el beneficio entregado al hombre, quien tiene un nutrido prontuario con 26 causas y cinco condenas por robo.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, debió entregar explicaciones luego que se revelara que Luis Castillo Opazo, una de la 13 personas indultadas por el presidente Gabriel Boric, poseía un amplio prontuario policial con detenciones y condenas por delitos comunes.

Castillo Opazo se encontraba preso desde 2020 tras ser condenado a 4 años de cárcel por asaltar la oficina del Registro Civil de Copiapó y otros 6 puntos de la ciudad en medio de las protestas por el estallido social.

Al salir de prisión fue recibido por el concejal copiapino Wilson Chinga (PC), instancia en donde entregó una incendiaria declaración, en donde se denominó como “preso rodriguista”.

Además hizo un llamado para que los manifestantes “salgan de las trincheras, que sigan luchando, no bajen los brazos, manténganse firmes. A todos mis hermanos que siguen presos no claudiquen, mantengan las convicciones intactas, porque donde exista miseria va a haber rebelión, donde exista desigualdad va a haber insurrección, porque los insurrectos no nos calmamos, no descansamos, los insurrectos damos la vida por la causa”.

De acuerdo a un reportaje de Canal 13, Luis Castillo Opazo posee un nutrido prontuario policial como delincuente común, en el que se cuentan 26 causas judiciales. El hombre estuvo encarcelado en 2006 y recibió cinco condenas anteriores en 2005 por robo simple y robo simple frustrado, en 2006 por lesiones menos graves y por robo con violencia y en 2017 por robo por sorpresa.

Durante su tiempo en prisión preventiva fue sancionado por tener un arma blanca y teléfonos celulares con los que transmitió videos en donde se presentó como “preso político”. También realizó huelgas de hambre para exigir su libertad.

Tohá: Indultados “tienen un reproche de la justicia”

La ministra Carolina Tohá respondió por la polémica y aseguró que más allá de los cuestionamientos por el prontuario, el indulto no anula las condenas previas que tuvo Luis Castillo Opazo.

“Cada vez que se indulta a alguien, se está indultando a alguien condenado, los indultos no son ni políticas de seguridad, ni reemplazan los procesos judiciales”, expresó.

La secretaria de Estado añadió que “las únicas personas que reciben indultos son personas que tienen una condena, siempre son personas que tienen un reproche de la Justicia y son personas que, no por ser indultadas, dejan de tener ese reproche”.

Tohá insistió además que “esas condenas siguen siendo válidas, los procesos no quedan en cuestión”.

“Hay una atribución excepcional que se le entrega a los presidentes para que ellos, en una evaluación, puedan considerar cuándo corresponde o es adecuado que esa persona no siga en prisión, pero sigue condenada y sigue responsable de un delito“, complementó.

Esta es la segunda controversia que enfrenta el Gobierno con los indultos tras lo ocurrido con el ex frentista Jorge Mateluna, cuyo caso generó un impasse entre el presidente Boric y el Poder Judicial.