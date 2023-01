Evelyn Matthei critica lento proceso de vacunación y cuestiona campaña del Gobierno contra el COVID-19

11 de Enero de 2023

La alcaldesa de Providencia apuntó al Minsal y entregó las cifras que le preocupan en su comuna respecto a esta materia.

El COVID-19 no ha desaparecido y sigue presente entre la ciudadanía. El último reporte del Ministerio de Salud (Minsal), por ejemplo, constató 3.697 casos nuevos, cinco fallecidos y una positividad de 14,69% en las últimas 24 horas.

En este contexto, un grupo de alcaldes y ex autoridades de los partidos de oposición se reunieron para reforzar las medidas de prevención y, de paso, cuestionar el plan que lleva el Gobierno para la vacunación bivalente contra la infección.

“Los chilenos somos súper disciplinados, pero no ha habido un llamado a la importancia de vacunarse y por eso que lo estamos haciendo ahora. Lo que nos preocupa es que no hemos visto campaña comunicacional de parte de la subsecretaría, como que no existe“, expresó la máxima autoridad de Providencia, Evelyn Matthei.

La alcadesa afirmó que sólo el 20% de los adultos mayores de su comuna han sido inoculados bajo este modelo bivalente.

Karla Rubilar también criticó al Gobierno

Bajo esta línea, Karla Rubilar, ex ministra durante la administración de Sebastián Piñera, sostuvo que los alcaldes Germán Codina, de Puente Alto, y Evelyn Matthei, de Providencia, “han establecido nuevos protocolos y mecanismos para aumentar los locales de vacunación y la extensión horaria para poder aumentar esa cobertura”.

“Esto requiere mayores recursos, recursos que debe entregar el Ministerio de Salud para acompañar a los alcaldes y alcaldesas a lo largo de Chile para establecer nuevas formas de búsqueda activa de los pacientes que no se han vacunado”, agregó.