“Prometan nomás, prometan”: la nueva controversia de Evelyn Matthei de cara a las elecciones de octubre

5 de Julio de 2024

La presidenciable de Chile Vamos otra vez enfrenta cuestionamientos por sus declaraciones, tras su encuentro con candidatos del sector de cara a las municipales.

Evelyn Matthei (UDI), alcaldesa de Providencia, nuevamente está en el centro de la polémica por sus declaraciones, luego que instara a los candidatos de Chile Vamos a las próximas elecciones municipales a prometer “nomás” en materia de seguridad.

En el encuentro realizado a través de Zoom, la presidenciable de oposición expresó a los asistentes que “prometan nomás, prometan, porque les digo no hay nada, nada, que les vaya a generar mayor adhesión que la gente entienda que ustedes realmente se van a preocupar de la seguridad de ellos”, consignó La Tercera.

Estas palabras generaron la reacción de, por ejemplo, La Moneda, donde la vocera Camila Vallejo expresó que este tipo de discursos son “preocupantes”.

“Es preocupante; primero porque la misma alcaldesa dijo, en su momento, que la reforma previsional no es prioridad, a contrapelo del sentir mayoritario de nuestro país. Y segundo porque la política no se trata de prometer y prometer; se trata de cumplir, se trata de avanzar, y porque creo que el gran interés de las personas es no alimentar los miedos y preocupaciones, sino las certezas”, argumentó la secretaria de Estado.

La defensa de Matthei ante su llamado a “prometer nomás”

Frente al revuelo generado por sus dichos, Evelyn Matthei intentó explicar la situación, indicando que “una promesa es un ofrecimiento solemne, equivale a un juramento. Ayer, en un zoom con muchos candidatos a alcalde y a gobernadores y concejales de Chile Vamos, yo les dije que prometieran, que se comprometieran con tranquilidad, con pachorra, con fuerza, con convicción a que iban a instalar cámaras y otros sistemas de vigilancia donde ellos resultaran electos”.

No es la primera vez que la alcaldesa de Providencia se ve envuelta en polémicas por sus palabras, ya que a este episodio se suman su postura sobre el financiamiento del narcotráfico en la política.

En aquella oportunidad, desde el Ministerio de Justicia y la Fiscalía Nacional la instaron a entregar los antecedentes que respaldarían su teoría, sin encontrar respuesta por parte de Matthei.

Junto con ello, la jefa comunal aseveró que habría entregado al Ministerio del Interior un listado de nombres vinculados al crimen organizado y a las muertes de Ronald Ojeda y del mayor Emmanuel Sánchez.

Sin embargo, nuevamente fue desmentida, esta vez por el subsecretario Manual Monsalve y un reportaje de radio Biobío, que dieron cuenta que los nombres facilitados por Evelyn Matthei nada tenían que ver con el homicidio del ex militar venezolano o el malogrado carabinero.