¿Qué es lo más pedido por delivery para el Día de San Valentín?

13 de Febrero de 2023

Durante este día, los pedidos a restaurantes aumentan en un 40%, siendo los favoritos los de la categoría “La Carta”.

Por El Dínamo

El 14 de febrero se celebra el Día del Amor y la Amistad, una fecha donde las calles se llenan de flores y globos y las parejas repletan restaurantes.

Regalar algo especial ya es tradición, pero lo que ha cambiado es que hoy hay distintas alternativas para sorprender, ya que gracias al auge del delivery, las opciones están a un click de distancia.

Cenas románticas

Por eso, este año, Uber Eats y Cornershop by Uber cuentan con distintas alternativas para celebrar con un menú romántico y excepcional. Las cenas gourmet para el día del amor no pasan de moda. Cada

San Valentín, los platos especiales lideran el ranking de lo más pedido a través de la plataforma Uber.



En promedio, durante este día, los pedidos a restaurantes aumentan en un 40%, siendo los favoritos

los de la categoría “La Carta”, que cuentan con opciones gourmet. Si eres amante de este tipo de

comida y te gusta disfrutar de la buena mesa en la comodidad de tu hogar, restaurantes como

Rocoto, Curry y Masala, contarán con cenas especialmente pensadas para este 14 de febrero.

Detalles sabrosos

A través de Uber Eats podrás encontrar productos y promociones exclusivas, como la Pizza con forma de corazón de Pizza Hut, que por solo $10.990 también incluye diez cinnamon sticks.

Otra opción es la promoción “Dunkin’ Love” de Dunkin’ Donuts, que incluye dos donuts premium y dos bebidas classic M con 23% de descuento.

Si prefieres salir de lo tradicional, en Cornershop by Uber hay una amplia variedad de tiendas y comercios asociados, donde puedes encontrar todo tipo de regalos.

Para que todos tengan alternativas, la app contará con ofertas especialmente pensadas para este día. Entre ellas se destacan hasta un 40% de descuento en la categoría Belleza en Paris, hasta 40% de

descuento en ropa interior y bikinis en la tienda Flores y hasta 50% de descuento en sets de Estée

Lauder y Bobbi Brown.

Los clásicos no pasan de moda

Si no sabes qué regalar, los clásicos siempre pueden sacar de apuro, y si no sabes cuáles son, este es el ranking de los más pedidos a través de Cornershop by Uber en el Día de San Valentín.

1° lugar, flores: un regalo tradicional pero no por eso menos valorado son los ramos de

flores. En 2022, el envío de flores a través de la app creció en ocho veces, siendo Santiago la

ciudad en donde más pedidos se realizaron.

2° lugar, chocolates y dulces: el año pasado, la venta de estos productos durante el Día de los

Enamorados se cuadriplicó. Las ciudades más golosas fueron Santiago, Valparaíso y

Concepción, que lideraron la predilección por este regalo. Este año, Cornershop by Uber

cuenta con ofertas especiales, como hasta 20% de descuento chocolates Ferrero Rocher,

Nutella y chocolates Lindt comprando en algunos de los supermercados disponibles en la

plataforma.

3° lugar, regalos para adultos: el último 14 de febrero, los pedidos de productos de la

categoría “adultos” se triplicaron. Opciones hay muchas. Lo importante es dejar volar la

imaginación y disfrutar.