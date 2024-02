Día de los Enamorados: ¿qué vinos elegir y con qué acompañarlos?

13 de Febrero de 2024

Este brebaje es sinónimo de celebración, y por su versatilidad e invitación a disfrutarlo acompañado resulta una buena opción para la cena o incluso como regalo.

Se acerca el Día de los Enamorados o San Valentín, fecha en la que parejas celebran su amor a través de palabras y gestos, como lo pueden ser regalos, tiempo juntos o una comida intima.

Ya sea para regalarlos o para acompañar una cena romántica, un vino es una buena opción para considerar en este Día de los Enamorados.

Dadas las altas temperaturas, desde la Viña Concha y Toro recomendaron vinos frescos, fríos, como Marqués de Casa Concha Rosé y Marqués de Casa Concha Chardonnay.

En el caso de que la preferencia vaya por los vinos tintos, recomendaron el clásico Marqués de Casa Concha Cabernet Sauvignon o Marqués de Casa Concha Carmenère.

“La recomendación para los vinos blancos y rosados es tomarlos fríos, a unos 8 grados Celsius aproximadamente, para el caso de los tintos la recomendación es a 16 grados Celsius aproximadamente”, afirmaron desde la viña.

Destaca que Marqués de Casa Concha Carmenère 2021 fue elegido Mejor Mezcla Carmenère por su denominación de origen en Peumo, Valle del Cachapoal, por la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos Enólogos de Chile (ANIAE).

La ANIAE lo describe como “tinto intenso, puro, con notas de arándanos y berries silvestres, además de dejos de flores como violetas, y una pizca de pimentón rojo asado. En boca es frutoso y sabroso, de rica acidez, taninos dulces y gentiles, con un final cremoso y persistente”.

A su vez, el Marques de Casa Concha Chardonnay 2022 fue galardonado con el máximo reconocimiento del concurso la “Master Medal”, en la categoría “Oaked Still Chardonnay £15 – £20”, en el reconocido certamen The Global Masters organizado por la revista inglesa The Drinks Business.

La Master of Wine británica, Patricia Stefanowicz, describió esta nueva cosecha de Marques como: “de color verde limón pálido, el vino muestra piña, manzana dorada, melocotón y pera acentuados por el roble especiado con nuez moscada”.

Agregó que “de peso medio, los sabores complejos con infusión de roble en todo el paladar están muy bien enmarcados por una acidez fresca, y el vino está bien equilibrado con una textura cremosa que agrega amplitud y un poco de astringencia que le da longitud”

Maridaje ideal

Desde la Viña Concha y Toro también mencionaron sus recomendaciones para cada vino. En el caso del Chardonnay, el maridaje perfecto se logra junto a pescados con salsas cremosas o mariscos.

Para el caso del Rose es ideal acompañarlo con quesos suaves, pastas, o ensaladas.

Mientras que, para Cabernet Sauvignon, es recomendado ir por las carnes asadas, como entrañas, lomo vetado, y todo tipo de cortes grasos, o quesos maduros.

En el caso Carmenere, también son un buen maridaje las carnes asadas. Se suman las carnes blancas y la comida chilena como un rico pastel de choclo para aprovechar la temporada del maíz.