Frase sobre las fecas de palomas en los colegios tiene en otra polémica al alcalde de Antofagasta

3 de Marzo de 2023

El jefe comunal nuevamente enfrenta cuestionamientos por sus expresiones que descolocan a los concejales y la comunidad local.

El alcalde Jonathan Velásquez nuevamente es protagonista de una polémica en medio de su administración al mando de la Municipalidad de Antofagasta.

En medio de una discusión con concejales por el estado y limpieza de los establecimientos educacionales de la comuna donde se han advertido plagas y otras problemáticas con animales, el jefe comunal presentó una polémica visión del caso frente al asombro de los ediles.

“Supervisé varios establecimientos y están todos limpios. Lo que pasa es que no se podían limpiar, disculpen que se los diga así, casos de hojas, casos de fecas de paloma, cosas que ya están erradicadas en muchos lugares… No sacaban na’ con limpiar la semana pasada, si esta semana se va a volver a ensuciar“, expresó.

“Con mayor razón se limpia. Si está con caca, hay que limpiarla… Y si la próxima semana se vuelve a ensuciar, se vuelve a limpiar“, le contestó el concejal Luis Aguilera.

Más polémicas de Jonathan Velásquez

Esta no es la primera vez que las frases de Jonathan Velásquez sorprenden a concejales y la opinión pública. La última polémica se había registrado en el marco del Festival de Antofagasta, donde la escasez de baños para miles de asistentes al evento significó advertencias de la autoridad sanitaria.

“Cuando uno va de visita a una casa, no pide el baño, porque es de mala educación… Pucha, yo cuando era niño mi mamá me decía que cuando uno salía de la casa para que le fuera bien, para tener buena suerte, tenía que ir al baño antes. Después con los años me di cuenta de que no era así, que era para uno tener que ir al baño antes de salir y no ir al baño”, fue la explicación que entregó al ser advertido de posibles sumarios.

Pero no es lo único. Velásquez fue condenado en febrero a asistir a clases sobre los derechos fundamentales de las y los trabajadores después de acusar a algunos funcionarios municipales de incumplimiento en los horarios cuando ellos tenían aún la posibilidad de retirarse antes por las disposiciones de la pandemia.

Anteriormente había realizado una “funa” por redes sociales a un periodista antofagastino, hecho que le valió un fallo judicial en su contra.