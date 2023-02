No fue al baño: las polémicas frases del alcalde de Antofagasta para explicar caos en festival

14 de Febrero de 2023

Jonathan Velásquez nuevamente es objeto de críticas luego de sus explicaciones frente a la denuncia de la Seremi de Salud.

Jonathan Velásquez nuevamente está en la polémica. Durante su gestión, el alcalde de Antofagasta ha tenido que enfrentar una serie de controversias por sus publicaciones en redes sociales y por las palabras que ha manifestado en los concejos municipales.

Los tribunales de justicia, por ejemplo, han fallado dos veces en su contra. La primera vez fue por “funar” a un periodista antofagastino y la segunda por grabar a funcionarios del municipio saliendo de sus funciones antes de tiempo para denunciarlos. El problema es que por la pandemia del COVID-19 tenían autorización de hacerlo, situación que le valió una multa y la asistencia a clases.

Pero no es lo único. Fanático de las redes sociales desde antes de ejercer como jefe comunal, Velásquez generalmente está acompañado de su gato “Micky” en sus labores diarias.

Su última polémica tiene que ver con el Festival de Antofagasta, que termina este martes 14 de febrero con Bacilos, Bombo Fica y Chico Trujillo. Mientras la Seremi de Salud anunció un sumario por graves irregularidades detectadas en el desarrollo del evento, la máxima autoridad comunal dejó varias frases que han tenido repercusión.

Alcalde Velásquez y los baños

Uno de los puntos en cuestión por la autoridad es lo que ocurrió con los baños del festival durante la jornada del domingo, en la que actuaron Quique Neira, Pailita y Noche de Brujas. Había seis sanitarios para más de ocho mil personas que llegaron al festival. Frente a aquello, Jonathan Velásquez enfrentó el problema con frases que sólo le han traído más críticas.

“Cuando uno va de visita a una casa, no pide el baño, porque es de mala educación… Pucha, yo cuando era niño mi mamá me decía que cuando uno salía de la casa para que le fuera bien, para tener buena suerte, tenía que ir al baño antes. Después con los años me di cuenta de que no era así, que era para uno tener que ir al baño antes de salir y no ir al baño”, fue una de sus expresiones.

“Yo no utilicé ningún baño, ni caseta, ni VIP ni nada, yo me aguanté llegar acá a la Municipalidad a las 4 de la mañana y ocupé el baño de mi oficina. No estuve todo el rato comiendo y tomando líquido, estuve trabajando y por eso no se me llenó la vejiga ni el estómago”, agregó.

La respuesta de los concejales

Mientas Jonathan Velásquez relataba esta situación, los concejales estaban atónitos, entre ellos estaba la edil Norma Leiva.

“Es un recinto público, no ponga ejemplos absurdos. Vamos a ver si así le enseñaron a la Seremi de Salud que fue y se fue bastante molesta, porque nos van a multar y ahí hay responsabilidad. Entonces comuníquele a la gente hoy que no coma ni tome líquidos porque no hay baños para ir a hacer sus necesidades”, le dijo.