“Soy un buen subordinado”: Yáñez bajó el tono tras reunión con Interior en La Moneda

14 de Marzo de 2023

El director de Carabineros fue llamado a La Moneda después de su fuerte emplazamiento al Poder Legislativo tras el atropello de un cabo que está en riesgo vital.

Compartir

Una hora duró la visita que realizó el general director de Carabineros Ricardo Yáñez a La Moneda después de ser citado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, tras sus fuertes emplazamientos al Congreso Nacional durante la jornada de este lunes. La máxima autoridad de Carabineros llegó a la sede de Gobierno a primera hora y luego de conversar con la secretaria de Estado bajó el tono de sus expresiones.

“¡Ya basta! Basta de que tengamos que tener situaciones como la que ha vivido Alex. Eso ya no puede seguir esperando… Hago un llamado a todos los parlamentarios, por todas las indicaciones, por todos los proyectos de ley que se han mandado al Congreso, para que de una vez por todas esta ley salga a la luz, donde el rayado de cancha esté claro. Donde los carabineros no tengan que dudar, donde no tengan miedo a tener que enfrentar a la delincuencia y hacer uso de todos los elementos que la ley les entrega”, había expresado Yáñez en el contexto del atropello que ejecutó un delincuente venezolano en Concepción que tiene en riesgo vital al cabo Alex Salazar.

La forma en que se expresó el alto rango no cayó bien en el Ejecutivo. De hecho, el subsecretario del Interior lo cuestionó antes de la cita matinal. “Me pregunto si les hace bien a las instituciones policiales, a sus máximos representantes, en este caso el general director de Carabineros, cuestionar a otros poderes del Estado. Me pregunto si es parte de sus funciones y yo creo que no, porque él tiene los canales abiertos con el Gobierno. Él puede venir a hablar conmigo cuando quiera”, aseguró Manuel Monsalve.

A la salida de La Moneda, Ricardo Yáñez mantuvo su postura, pero su entonación era otra. “Fui citado por la ministra del Interior y yo, como soy un buen subordinado, llegué a la hora que me citaron. Quiero que entiendan el contexto de mis palabras, que se dieron en un contexto de mucho dolor para el país y todas las autoridades… El mensaje va dirigido a Carabineros: quiero que sepan que hay una agenda legislativa que buscan mejoran las inquietudes que planteé. La forma en que se expresa uno se puede mejorar, pero hay que preocuparse del fondo para que los Carabineros puedan trabajar de forma más segura”, afirmó.

El cabo Alex Salazar y la insistencia del general Yáñez

En medio de una gran expectación periodística tras el llamado de La Moneda, el general Ricardo Yáñez insistió en su discurso, pero reiteró que se equivocó al presentar sus requerimientos. “Uno siempre puede mejorar la forma en expresarse. Me reuní con la ministra del Interior para saber lo que pasa con el carabinero que se encuentra en riesgo vital y en qué contexto di esas declaraciones. Conversamos de mi viaje a Concepción, donde la familia está destrozada. Seguimos trabajando en la agenda que busca mejorar las condiciones para que trabajen los carabineros”, complementó el general.

“La señora del cabo Alexis Salazar me hablaba del miedo que tenían de enfrentar una situación comprometedora. Es una sensación que tienen muchos carabineros y quiero ser enfático: el apoyo político, ya lo he dicho en varias oportunidades, nosotros lo tenemos. Lo que yo sostengo y he planteado es que tienen que existir reglas claras para que el uso de la fuerza este en la ley y no hayan dudas. Se está trabajando, hay una programación para el proyecto de ley en el Congreso. Son temas que no son fáciles”, sostuvo Yáñez.

“Contamos con todo el apoyo del presidente de la República. Cada vez que sale a terreno se reúne con los carabineros, pero debo decirle que no puedo no conmoverme por un carabinero que se debate entre la vida y la muerte. El fondo no lo podemos perder”, cerró.