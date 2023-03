Detienen a tercer sospechoso de homicidio de la sargento Rita Olivares

27 de Marzo de 2023

Esta aprehensión se suma a la de Edward Fuenzalida Leiva, quien era parte del grupo de seis reos que se fugó de la cárcel de Valparaíso en 2021, y de Miguel Acevedo Tauda.

Compartir

La Policía de Investigaciones (PDI) de Valparaíso informó la detención de un tercer involucrado en el homicidio de la sargento segundo Rita Olivares.

Esta aprehensión se suma a la de Edward Fuenzalida Leiva, quien era parte del grupo de seis reos que se fugó de la cárcel de Valparaíso en 2021, y de Miguel Acevedo Tauda, los que serán formalizados este miércoles por el homicidio de la uniformada.

Por su parte, en horas de la mañana llegó hasta la zona el presidente Gabriel Boric, quien se reunió con la familia y compañeros de labores de Rita Olivares.

En la oportunidad, Boric recalcó que “son, sin dudas, circunstancias dolorosas para el Gobierno y para todo el país y ninguna palabra que yo pueda decir ahora va a enmendar el dolor por la pérdida de una nueva mártir para la institución. Es urgente, necesario y nuestra disposición pasar de las palabras y condenas que, yo me imagino, todos los chilenos y chilenas compartimos, a la acción”.

“En este sentido, estoy convencido que todos nuestros compatriotas van a estar de acuerdo en que no podemos seguir con la discusión de trinchera, en que si continuamos distribuyendo culpas al Gobierno anterior, a la acción de tal o cual parlamentario, a que este alcalde es bueno y éste no, a que el Gobierno lo hace de tal o cual manera, no va a servir para detener a la delincuencia”, agregó.

El jefe de Estado puntualizó que “yo quiero que los delincuentes, que de seguro muchos de ellos van a escuchar también estas palabras, sepan que nuestros carabineros y carabineras tienen todo el respaldo y no retórico, todo el respaldo concreto con recursos, con herramientas de nuestro Gobierno, del Estado y, sobre todo, de los chilenos y chilenas y que, por lo tanto, cuando se encuentren con ellos, Carabineros se va a defender”.