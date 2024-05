VIDEO – El drama de los damnificados por el incendio en Quilpué frente a la lluvia y el frío

23 de Mayo de 2024

Erica Ortiz es una de las decenas de afectados que perdieron sus viviendas en el verano y ahora enfrentan las bajas temperaturas al interior de una carpa.

Una dramática situación por las lluvias y las bajas temperaturas están viviendo decenas de damnificados por el mega incendio ocurrido el verano recién pasado en Quilpué, en la Región de Valparaíso, muchos de los cuales todavía están viviendo en carpas a la espera de sus viviendas de emergencia.

Una de esas personas es Erica Ortiz Santelices, quien reveló que residía en el sector de la población Argentina.

“Me encuentro en una situación difícil, ya que fui afectada por el incendio, perdí mi casa y me encuentro viviendo en una carpa, con todas mis cosas aquí adentro, y no he recibido ayuda”, le contó la mujer a Agencia Uno.

“Llevo dos meses en esta situación y no se me ha escuchado. No he tenido ayuda de la alcaldesa, del gobierno, nada“, dijo con angustia una de los damnificados por el incendio en Quilpué.

Contó que “además estoy con un problema físico y una depresión, porque ver todo esto es fuerte, no tener mi casa. Una lucha tanto por tener un hogar y me quedé sin nada… es difícil, afecta harto“, admitió Erica.

“Yo lo único que le pido al Gobierno es que me ayude a recuperar las cositas que tenía antes“, añadió.

“Nadie me ha dado solución. Esta es mi segunda lluvia desde que entré a la carpa. ¿Cuántas más voy a tener que pasar?“, preguntó la mujer

Cómo combate el frío en una carpa

Respecto de cómo lo hace con la lluvia y las bajas temperaturas, dijo que “me abrigo con frazadas y en la noche con un guatero para poder capear un poco el frío“.

“Es lo único que se puede hacer, porque en la carpa no puedo instalar una estufa o algo así, porque se podría incendiar, y no me voy a arriesgar a eso“, aseveró.

Mira la entrevista a continuación: