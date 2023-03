“Los acompañaré personalmente”: el acto con el que Boric comprometió su respaldo a Carabineros

27 de Marzo de 2023

El mandatario reiteró su apoyo a la institución tras el asesinato de la sargento segundo Rita Olivares en Quilpué.

El presidente Gabriel Boric comprometió durante este lunes su respaldo a Carabineros, institución que sufrió la pérdida de un nuevo integrante en menos de dos semanas luego que se confirmara el asesinato de la sargento segundo Rita Olivares, tras un procedimiento policial realizado el domingo en la ciudad de Quilpué.

El mandatario llegó hasta el Palacio de La Moneda luego de visitar a la familia y a los compañeros de la funcionaria policial de 43 años, quien tenía planificado un pronto retiro desde la institución.

Junto con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, el jefe de Estado reiteró su llamado a la unidad, convocando a todos los sectores a trabajar coordinados para sacar adelante la agenda contra la delincuencia y reforzar el respaldo a las policías.

“Estoy convencido de que todos nuestros compatriotas van a estar de acuerdo en que no podemos seguir con la discusión de trincheras, en que si continuamos distribuyendo culpas al Gobierno anterior, a la acción de tal cual o cual parlamentarios, a que este alcalde es bueno y éste no, a que el Gobierno lo hace de tal o cual manera, no va a servir para detener a la delincuencia”, manifestó.

Tras esto, el presidente envió un mensaje a los delincuentes y les señaló que “sepan que nuestros carabineros y carabineras tienen todo el respaldo y no retórico, todo el respaldo concreto, con recursos, con herramientas, de nuestro Gobierno, del Estado y por sobre todo de los chilenos y las chilenas. Por lo tanto, cuando se encuentren con ellos, carabineros se va a defender“.

Acompañamiento en procedimientos

Durante su discurso el presidente Boric fue más allá y aseguró que acompañará personalmente a Carabineros en algunos procedimientos, para dejar en claro el respaldo del Gobierno a su labor.

“Personalmente, junto al subsecretario Monsalve, a la ministra del Interior, estaré acompañando a carabineros en procedimientos, para que quede claro el apoyo que existe y dónde está la autoridad. Como dije ayer, son los delincuentes los que tienen que sentir miedo, no las instituciones, ni menos la ciudadanía honesta, trabajadora, que es la gran mayoría de nuestra patria”, dijo.

El mandatario enfatizó que “los que estén pensando ahora en perpetrar delitos, la van a tener muy difícil, pues los carabineros van a responder con toda la fuerza de la ley y el derecho y en esto cuentan como saben con todo nuestro respaldo”.