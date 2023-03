La reunión del presidente Boric con la familia de la carabinera asesinada en Quilpué

27 de Marzo de 2023

El mandatario llegó hasta la Región de Valparaíso junto con las ministras Carolina Tohá y Antonia Orellana.

El presidente Gabriel Boric llegó esta mañana a la ciudad de Quilpué, en la Región de Valparaíso, para reunirse con familiares, compañeros y amigos de la sargento segundo de Carabineros, Rita Olivares, quien fue asesinada durante la madrugada del domingo mientras asistía a un procedimiento por un robo.

El mandatario -que venía de regreso al país tras su participación en la Cumbre Iberoamericana de República Dominicana- se desplazó a primera hora de la mañana de este lunes hasta la comuna en donde ocurrió el crimen, la que aún se encuentra conmocionada y pidiendo justicia por la nueva mártir de la policía uniformada.

Boric llegó hasta la Tenencia Belloto en compañía del general director de la institución, Ricardo Yáñez, y junto a las ministras Carolina Tohá (Interior) y Antonia Orellana (Mujer y Equidad de Género). Allí saludó a los compañeros de la sargento Olivares.

Además, el jefe de Estado tuvo un encuentro con los dos hijos de la carabinera fallecida, junto al padre de los menores de edad.

Las palabras de Boric tras la reunión

Tras su paso por Quilpué, el presidente Boric entregó una declaración en donde reforzó el apoyo que le brindará el Gobierno tanto a la familia de la sargento asesinada como a la institución de Carabineros.

“Estamos acá para trabajar junto a ellos, para no dejarlos solos, para que no haya más carabineros muertos. Y para hacer justicia, eso lo tienen claro los carabineros, lo tiene claro el director general, vamos a seguir entregando todo el apoyo, y no solamente con palabras, sino que con acciones”, expresó.

El mandatario enfatizó que “Carabineros tiene todo el apoyo de este Gobierno y del Estado. Hemos entregado más presupuesto, más herramientas, lo vamos a seguir haciendo, pero vamos a tratar de trabajar en conjunto con ellos, para sacar adelante esto”.

Luego de las reuniones con el círculo cercano de la mártir policial, el presidente emprendió rumbo a Santiago, en donde retomará sus actividades.