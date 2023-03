Madre de preso del estallido social acusa a Boric de no indultarlo por “pura política”

27 de Marzo de 2023

El joven cumple una pena de cinco años y un día en la cárcel de Arica por el lanzamiento de artefactos incendiarios en enero de 2020.

Alejandra Valdés es la madre de Mauricio Guajardo, de 22 años, cuya solicitud de indulto fue rechazado por el Gobierno luego de la polémica generada por la entrega del beneficio a otros 13 presos y que terminaron siendo vistas por el Tribunal Constitucional.

El joven, según consignó La Tercera, cumple una pena de cinco años y un día en la cárcel de Arica por el lanzamiento de artefactos incendiarios en enero de 2020, además de no presentar detenciones ni delitos previos.

Valdés indicó que su hijo lo llamó el pasado viernes desde el penal, tras conocer que no será indultado, apuntando “anoche (domingo) se consiguió un teléfono y me gritaba a viva voz que por favor lo sacara de ahí, que lo iban a matar. Imagínate cómo estoy ahora. Estoy bien afectada por el problema, tengo mucho miedo, estoy muy preocupada”.

“Yo sé que si mi hijo cometió algún error, andar gritando, pero andar tirando piedras y tirando esas cuestiones ya lo está pagando, ya lo ha pagado (…) Mi hijo ya lleva arriba de tres años preso, considero que con eso ya es suficiente porque no es un asesino, ni un delincuente, ni un violador”, puntualizó.

La mujer recordó una visita de Gabriel Boric al norte del país durante la campaña presidencial, señalando que “cuando el Presidente vino acá a Iquique y todavía no era Presidente, nos reunió a los papás y cuando le entregamos unas cartas pidiéndole y explicándole el tema de cada persona ahí, dijo ‘si yo salgo Presidente, lo primero que voy a hacer va a ser liberar a los chicos del estallido social’ (…) Nosotros, felices y contentos, fuimos y votamos por él”.

No obstante, reconoció que “por un lado lo entiendo también, porque me doy cuenta de que el Presidente tampoco dispone de él solo. Hay muchas cosas que se le truncan y es con otros partidos y yo no puedo hablarle de eso, porque yo de política nunca he entendido”.