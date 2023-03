VIDEO – “Le exijo al presidente…”: viuda del cabo Salazar volvió a emplazar a Boric tras asesinato de carabinera

27 de Marzo de 2023

Marly Victoriano llamó al mandatario a respaldar el avance de las leyes Nain y Retamal, para resguardar el trabajo de los funcionarios policiales.

Compartir

Marly Victoriano, esposa del cabo Álex Salazar, quien hace un par de semanas murió tras ser atropellado durante una fiscalización en Concepción, volvió a emplazar al presidente Gabriel Boric tras el asesinato de la sargento segundo Rita Olivares, ocurrido este domingo en la comuna de Quilpué.

La muerte de la funcionaria policial dejó a la institución con dos mártires en menos de un mes, en medio de las presiones para avanzar en leyes que permitan resguardar el trabajo de los funcionarios policiales.

En un video difundido por el diputado Diego Schalper (RN), Victoriano mencionó el caso de su marido, “padre de mis hijas, un hombre ejemplar, un carabinero muy valiente que dio su vida por Chile y por los inocentes”.

“Quiero que se haga justicia, que su muerte no sea en vano. Que el dolor como familia que en este momento tenemos no sea en vano, que el sufrimiento de mis hijas no sea en vano”, afirmó.

Tras esto, la viuda del cabo Salazar manifestó que “le exijo al presidente Gabriel Boric que le de discusión inmediata al proyecto Sargento Retamal para que se apruebe esta semana, y se terminen los obstáculos que sus parlamentarios le han puesto”.

“Necesitamos hechos, no palabras. De usted depende, de nadie más. Lo estamos esperando“, cerró.

Como me lo ha pedido Marly Victoriano, viuda del cabo Alex Salazar, pongo su testimonio a disposición de la opinión pública. Gracias por la confianza y por pedirle a @GabrielBoric que le ponga discusión inmediata al proyecto de ley sargento Retamal. #LeyRetamalAhora pic.twitter.com/n7vg4E3t9Q — Diego Schalper 🇨🇱 (@Diego_Schalper) March 27, 2023

Las leyes Nain y Retamal

El emplazamiento de la viuda del cabo Salazar hacia el presidente Boric apareció en medio de la presión de la oposición para avanzar en dos proyectos en materia de seguridad, que ofrecen más herramientas de resguardo para la labor policial.

Uno de ellos es la conocida Ley Nain 2.0, que lleva el nombre del cabo segundo Eugenio Nain, quien en octubre de 2020 fue asesinado durante una emboscada en la región de La Araucanía.

El proyecto contempla castigos contra quienes atentan a la integridad física de Carabineros, policías y Gendarmería: no podrán acceder a penas sustitutivas ante condenas por estos delitos.

Sumado a ello, se incorporó como agravante de los delitos contra el orden público previstos en al Ley de sobre Seguridad del Estado el que se atente contra la integridad física de funcionarios de Carabineros, policías y Gendarmería.

A esto se suma la Ley Retamal, nombrada por el caso del sargento segundo Carlos Retamal, quien murió en octubre de 2022 tras ser golpeado con un fierro mientras fiscalizaba una carrera clandestina en San Antonio.

La iniciativa busca establecer sanciones más duras a quiénes agreden o atenten contra la vida de las policías, con penas que partan desde el presidio perpetuo calificado.