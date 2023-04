VIDEO – Venezolanos varados amenazan con “convertir en sangre” la frontera de Chile y Perú

19 de Abril de 2023

Entre Arica y Tacna se vive una grave situación con más de 300 personas que no pudieron entrar por el paso Chacalluta al no tener su documentación.

La situación que se vive en la frontera de Chile con Perú mantiene en alerta a las autoridades de ambos países. Un grupo de venezolanos se mantiene varado en el territorio limítrofe esperando autorización para poder regresar camino al norte del continente entre los pasos Chacalluta y Santa Rosa.

Durante la espera, la tensión se ha instalado, pues algunos de las personas que están establecidas momentáneamente en el lugar han lanzado graves amenazas que han podido ser registradas por medios de comunicación.

“Si quieren convertir la frontera en sangre, se la vamos a convertir para que no nos dejen trancados como unos huevones… Lo que queremos es llegar a nuestro destino”, fue el mensaje de un venezolano que fue captado por la prensa tacneña.

Estos inmigrantes que no pudieron ingresar a Chile al estar indocumentados, en su mayoría, pretenderían regresar a Colombia.

“Lamentablemente no contamos con los documentos en regla para poder pasar por Perú. La delincuencia ha afectado a todos los extranjeros que hemos venido a Chile a trabajar. Sólo necesitamos que nos dejen pasar”, expresó otro de estos ciudadanos que espera una solución.

Más de 300 personas esperan pasar a Perú

De acuerdo a la información que se pudo conocer en las últimas horas, serían más de 300 personas extranjeras (haitianas y venezolanas en gran porcentaje) las que se mantienen en la frontera aguardando por una solución que les permita seguir su camino luego de recibir una negativa en Chacalluta.

El alcalde de Arica, la ciudad chilena más cercana al problema, detalló lo que sucede actualmente en un territorio donde se registró esta amenaza.

“Queremos que se destrabe para que no pase lo del domingo cuando se tomaron el camino que une Chile y Perú. Llevamos tres días con alta población de que se quiere ir de Chile, pero que no pueden ingresar a Perú porque no tienen documentos“, dijo Gerardo Espíndola.