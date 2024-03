Cierre de Siderúrgica Huachipato: las razones de la crisis del acero chileno

20 de Marzo de 2024

La Compañía Siderúrgica Huachipato informó durante la jornada de este miércoles el cierre indefinido de sus operaciones, el que se completará en los próximos tres meses.

La decisión que afecta a la empresa, que lleva 70 años funcionando en Talcahuano, fue tomada por el Grupo CAP y responde a la incapacidad de competir en igualdad de condiciones ante el acero proveniente de China, sobre el que recaen acusaciones de dumping.

Si bien la Comisión Antidistorsiones reconoció irregularidades en la importación de acero chino, las sobretasas propuestas por el organismo, de un promedio de 13% para tres empresas dedicadas al mercado de bolas de acero para molienda, son inferiores a las solicitadas por Huachipato.

“Fuimos claros en el nivel de distorsión provocado por el acero chino y en que las medidas solicitadas eran la única manera de nivelar la cancha y viabilizar la operación de CSH”, declaró César Garrido, gerente general de Siderúrgica Huachipato.

Por su parte, el directorio de la compañía expresó a La Tercera que “todas las empresas productoras son controladas por el Estado chino y, además, son de gran tamaño, por lo que en la práctica se podría derivar la totalidad del acero que se exportará a Chile desde la empresa a la que se le aplique la menor sobretasa, eliminando cualquier posibilidad de competir en igualdad de condiciones”.

Reacción del Gobierno ante cierre de Huachipato

Ante este anuncio, el Ministerio de Economía puntualizó que lamentan la postura de la empresa, recalcando que “esto ocurre en un complejo escenario internacional para el mercado del acero y a pesar de la decisión de la Comisión Antidistorsiones de recomendar la aplicación de sobretasas arancelarias provisorias para la importación de productos de acero de origen chino”.

“Esta propuesta de sobretasas provisorias corresponde a la más alta en décadas”, agregaron.

No obstante, apuntaron que este jueves retomarán las conversaciones con sus ejecutivos para garantizar la continuidad de funcionamiento de Huachipato.

El origen de la crisis de Huachipato

La Compañía Siderúrgica Huachipato, parte del Grupo CAP y centrada principalmente en la producción de barras de acero para bolas de molienda, acumula en los últimos 15 años más de US$ 1.000 millones en pérdidas, por lo que su cierre ya era analizado por el directorio en 2023.

Esto, originado por la irrupción de China en el mercado del acero, donde la mayor productora es China Baowu Group, con más de 120 millones de toneladas al año, lejos de las poco más de 600 mil toneladas de Huachipato en 2022.

En 2005, China se convirtió en el mayor exportador neto de acero del mundo y un año después entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile, que liberalizó los aranceles a las importaciones y llevó incluso a empresas chilenas a abrir sus propias plantas de producción de bolas de molienda en Asia.

Héctor Medina, presidente de uno de los sindicatos de Huachipato, entregó a Pulso su versión de la debacle de la compañía.

“Esto no es porque la empresa no sea competitiva, deficiente u obsoleta. Es una empresa muy competitiva, y en el mercado internacional hemos dado muestra de eso. Lo que pasa es que tenemos a alguien en este mundo, que es China, que es depredador del acero. Produce el 50% del acero del mundo y como no son capaces de consumir ese acero, les sobra una cantidad enorme que mandan al extranjero a un precio del 40%. Por lo tanto, hay una competencia absolutamente desleal”, acusó el dirigente.