¿Cuál fue el origen de la explosión? Vecinos de Lo Barnechea denuncian sentir “olor a pólvora”

11 de Mayo de 2023

Las autoridades respondieron a las dudas de los residentes y afectados por este gran siniestro ocurrido en el Cerro 18.

A las 6:23 de la mañana, una fuerte explosión en el Cerro 18 de Lo Barnechea marcó el terrible despertar de las cinco casas más afectadas y las 10 personas que terminaron heridas producto de este hecho que se está siendo investigado desde temprano por bomberos y las policías.

La violenta expansión se produjo en la intersección de las calles Tres Oriente con Los Trincheros, la cual mantiene, entre los más afectados, a un menor de edad que está internado en estado grave.

“Esto fue horrible, como que era un tren pasando, pensé que estaba temblando pero no me movía. Derrepente vino una explosión gigante. Esto no es un balón de gas, hay olor a pólvora. Es preocupante, de verdad. Los daños que hay son muy grandes. Hay un picor en los ojos y en ningún minuto hay olor a gas, como una bomba, olor a quemado”, dijo una de las vecinas en CHV.

“Es muy extraño, pero los daños y heridos que causó… Nadie siente olor a gas, ninguno de los vecinos. Acá hay varias casas que sufrieron daños”, agregó la misma mujer.

La versión del Gobierno

A pesar de lo que cuenta una de las vecinas, otros residentes de este sector de la Región Metropolitana expresan una versión diferente.

“Mi cama saltó por el aire, quedé pegado en el techo y después todo para abajo. Creía que me había caído un avión. No sé qué otra cosa podría haberlo hecho. Estoy bien, gracias a dios, y con suerte de estar vivo. No sentí ningún olor de esos. Solo cuando hubo la explosión, todo lleno de polvo. Sentí llorar a los niños al lado, mi vecina que pedía ayuda, pero yo mismo salía con los míos. No fue fácil, estaba todo destruido. De ahí, bomberos me ayudó a salir por la escalera del vecino”, contó uno de los vecinos que resultó con heridos leves.

Frente a la investigación, los primeros resultados arrojan que un balón de gas con desperfectos habría generado la explosión. La magnitud del siniestro se habría producido porque este cilindro estaba apilado junto a otros del mismo combustible.

“Es una explosión de gas, no hay ningún elemento que permita sospechar otra causa.