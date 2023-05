Quién era Cecilia Heyder, la defensora de los DD.HH. que buscaba legalizar la eutanasia en Chile

15 de Mayo de 2023

Cecilia Heyder falleció durante la madrugada de este lunes, según confirmó su hija en redes sociaels.

En Independencia se realizará el velorio de Cecilia Heyder, quien falleció en medio de su lucha por legalizar la eutanasia en Chile, según confirmó esta madrugada su familia.

Fue la hija de la activista quien empleó la cuenta de Twitter de su madre para informar del deceso de la mujer.

“Hola, soy la hija de Cecilia. Durante esta madrugada Cecilia falleció, pero siempre mantendremos en memoria y espíritu su ser, luchador y perseverante“, posteó.

En una segunda publicación se indicó a “todos los que compartieron con Cecilia Verónica Heyder”, que “quien la quiera despedir, puede ir al velorio que se realizará desde las 11 horas en Bezanilla 1305, Independencia“.

“Cecilia nunca morirá porque vive en nuestros corazones, pensamientos y recuerdos“, se añadió.

Estimados, todos los que compartieron con Cecilia Verónica Heyder quien la quiera despedir, puede ir al velorio que se realizará desde las 11 horas en Bezanilla 1305, Independencia.



La activista

Cecilia Heyder trabajó durante años en temas vinculados a los derechos humanos, y por eso tomó la legalización de la eutanasia en Chile como uno de sus bastiones.

Para ello impulsó durante años movilizaciones y actividades destinadas a buscar que el Congreso aprobara una ley que legalice esta práctica en nuestro país.

Cecilia Heyder padecía de cáncer, lupus y un severo trastorno sanguíneo, pero incluso antes de ser desahuciada, comenzó a dar la pelea por conseguir una eutanasia legal en Chile.

“Tengo un cáncer, no sé si está ya en metástasis, porque desde 2015 me niego a ir a un oncólogo“, reveló en una entrevista concedida a la agencia internacional AFP hace un par de años.

En la ocasión reveló que también “tengo lupus sistémico eritematoso y hace dos años desarrollé un déficit de factor siete, que me causa coagulopatías, hemorragias, mucho sangrado y mucho dolor“.

Un acto piadoso

Sobre su situación, Cecilia Heyder reconoció que “es cruel, es casi una tortura estar consciente emocionalmente y psíquicamente y ver que tu cuerpo se está apagando y tú sigues, sin dolor, pero sufriendo“.

“Si yo me quiero morir no es un asesinato. Es mi opción libre, soberana e individual de cerrar mi ciclo“, enfatizó en esa entrevista. “Estoy sufriendo, es un acto piadoso, humanitario que me concedan morir“, aseguró.

Ya en ese momento, estimaba difícil cumplir con su propósito en vida. Y por eso sobre la posible ley de eutanasia sostuvo que “creo que no la voy a ver. Como estoy físicamente no creo que la pueda ver, pero creo que es inhumano el sufrimiento que me están dando y todo lo que me ha tocado hacer para exigir una muerte digna”.

“Yo amo vivir, disfruto la vida. Disfruto las plazas, los parques, mis hijos, pero cuando no tienes una calidad de vida, es mejor un buen morir“, aseguró en la entrevista.