Alta tensión con el Gobierno durante cierre de la Fundición Ventanas de Codelco

31 de Mayo de 2023

El presidente de la Corporación Nacional del Cobre cuestionó el plan que tiene La Moneda en la zona y los representantes de los trabajadores rechazaron la presencia de la ministra Maisa Rojas.

Durante la mañana de este miércoles se realizó una ceremonia para comenzar con el cierre de la Fundición Ventanas que estaba activa hace 58 años bajo el control de Codelco. Con la visita de las ministras de Minería, Marcela Hernando; y de Medio Ambiente, Maisa Rojas; el presidente del directorio de la corporación, Máximo Pacheco, y los representantes de los sindicatos de trabajadores, partió el apagado del quemador del Convertidor Teniente.

La cita no estuvo para nada tranquila a pesar de que se está ejecutando una determinación del Gobierno del presidente Gabriel Boric con la óptica de reducir los efectos dañinos que ha generado y genera la planta en el cordón industrial que conforman Puchuncaví, Quintero y Concón.

Por ejemplo, estas comunas de la Región de Valparaíso registraron un aumento en las consultas por eventuales intoxicaciones en estudiantes escolares de la zona, por lo que agrupaciones como Greenpeace y juntas de vecinos celebraron el término de las faenas. Donde no estaban tan contentos era en Codelco.

“Era un día muy difícil para nosotros. Yo imagino que eso nos va a producir a nosotros un poquito de alivio para que no se nos señale con el dedo por la contaminación ambiental. Otros tendrán la obligación de hacer lo que estamos haciendo, que es hacer y tomar las decisiones difíciles”, dijo Pacheco respecto a un cierre que, además, enviará a retiro a más de 200 trabajadores. Además, el timonel de la empresa pidió a las otras compañías emplazadas en el lugar que “acompañen” el proceso de descontaminación.

Sindicatos rechazaron la visita de la ministra

La presencia de la ministra Maisa Rojas del Medio Ambiente en la ceremonia por el cierre de la Fundición Ventanas no cayó bien entre los trabajadores. Los sindicatos presentes en la ceremonia de cierre expresaron su rechazo a la visita de la secretaria de Estado a las instalaciones de Codelco.

“Siempre cumplimos, pero nos cierran. Aquí no sólo opera Codelco, acá operan 16 grandes empresas y sólo se regula a dos. Sucumbimos a la injusticia de cerrarnos sabiendo que no fuimos responsables de las intoxicaciones masivas. Hago un llamado a las autoridades presentes a no tomar nunca más un camino así, a no tomar medidas fáciles”, dijo Juan Peña, presidente del sindicato de turneros.

“Señora ministra de Medio Ambiente, creemos que usted no debería estar acá. Nosotros no somos un trofeo, no, no lo somos”, expresó Andrea Cruces, líder del sindicato N°1 de Codelco.