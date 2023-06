Hipoacusia: la patología que afecta a miles de chilenos sin acceso a audífonos y cuya ley duerme en el Congreso

8 de Junio de 2023

Un proyecto, que se encuentra paralizado en el Congreso, busca abordar las problemáticas que enfrentan aquellas personas que sufren de hipoacusia en el país.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que al 2050, más de 900 millones de personas en el mundo padecerá pérdida de audición en todo el planeta.

En nuestro país, el panorama es alarmante, ya que según la Encuesta Nacional de Salud (ENS) 2009-2010, la prevalencia de hipoacusia es de un 32,7% en toda la población, mientras que en el grupo de adultos mayores, esta patología asciende al 52,4%.

“Oír es un derecho y la hipoacusia ha sido invisibilizada en nuestro país. Los aparatos son carísimos, no hay sistemas de detección temprana ni políticas públicas que considere a esta importante parte de la población, que aumenta con el paso del tiempo”, indicó la diputada Erika Olivera a EL DINAMO, una de las autora de la Ley Hipoacusia que duerme en el Congreso.

¿Qué es la hipocausia y por qué se produce?

La hipocausia es la pérdida auditiva cuando existe una incapacidad total o parcial para escuchar sonidos en uno o ambos oídos.

“La hipoacusia se produce en general a un endurecimiento de tímpano, de tal manera que la vibración de éste se hace más dificultosa y la transmisión hacia el oído interno va más alterada, por lo que la persona escucha una palabra distinta a la que pronuncia el interlocutor”, explicó a EL DÍNAMO el geriatra de Clínica Dávila Vespucio, Roberto Concha.

“Esta enfermedad afecta la calidad de vida exponencialmente porque la persona no entiende lo que se le está diciendo. En palabras simples, es como que una persona escucha que le hablan en alemán cuando uno no entiende ese idioma. Si bien la persona escucha, no entiende lo que le dicen. Es una distorsión en las palabras”, agregó el profesional.

En ese sentido, precisó que “por ejemplo: yo digo notaría, pero la persona con hipocausia escucha batería“.

El aislamiento social que provoca la enfermedad

Lorena Valenzuela, vocera nacional del Movimiento Hipoacusia Chile, quien nació con esta enfermedad, reveló a EL DÍNAMO que “tener pérdida auditiva afecta en todas las área de la vida porque, básicamente, no entendemos lo que se nos dice. Debido a ello, constantemente estamos pidiendo que se nos repitan las cosas y tienden a burlarse de nosotros generando cuadros de depresión o aislamiento social”.

“Los hipoacúsicos sufrimos mucho bullying, hostigamiento, soledad, ya que al ser una discapacidad invisible las personas no tienen idea del daño psicológico que esto nos provoca sobre todo al no tener ayudas técnicas que son nuestras prótesis auditivas o audífonos”, agregó Valenzuela.

Bingos y rifas para comprar audífonos

Es importante destacar que el Plan Auge sólo financia la cobertura de prestaciones para la hipoacusia bilateral para personas mayores de 65 años y que requieren uso de audífonos, dejando a miles de personas fuera de la cobertura estatal.

Según indicó la vocera nacional del Movimiento Hipoacusia Chile, adquirir un par de prótesis auditivas audífonos es sumamente difícil por el costo elevado de estos.

“No puede ser posible que un par de audífonos de buena calidad tengan un valor sobre el millón de pesos, incluso los audífonos de marcas buenas, que serían los óptimos para los hipoacúsicos, tienen un precio exorbitante sobre los 4 millones de pesos”, reveló.

Por lo mismo, continuó Lorena Valenzuela, es que “muchos padres deben recurrir a bingos y rifas para poder adquirir la prótesis auditivas de sus hijos. Los adultos cada cinco años debemos cambiar las prótesis auditivas y los niños cada dos años. No hay bolsillo que aguante”.

“La hipoacusia no tiene color político, sexo, edad, religión, status social, raza, ataca a cualquier persona en el momento que uno menos lo espere. El no escuchar y no contar con un tratamiento auditivo, deja a millones de chilenos sin la oportunidad de trabajar, estudiar, ser productivos y tener una mejor calidad de vida”, se lamentó la vocera.

Ley de Hipoacusia duerme en el Senado

En diciembre de 2022, la Cámara de Diputados aprobó, en general, el proyecto de ley que promueve la prevención, rehabilitación y plena inclusión social de la población que padece hipoacusia.

El 2 de marzo de 2023 la sala del Senado acordó que el proyecto fuera visto primero por la Comisión de Salud, donde se encuentra actualmente. Y, posteriormente, por la Comisión de Familia, Adulto Mayor, Infancia y Adolescencia, y Discapacidad.

“Ahora nos queda esperar que el proyecto se ponga en tabla para que sea discutido y avance, pero estos temas no acaparan portadas, no son populares y no hay voluntad política para hacerlos prioridad“, criticó la diputada Érika Olivera.

“Padecer hipoacusia significa una baja en la calidad de vida, depresión, discriminación, dificultad para adaptarse a contextos sociales, laborales y familiares, entre otros. Además, las cirugías y aparatos de audición tienen altos costos”, señaló la parlamentaria.

Por lo mismo, la diputada hizo un llamado al Senado, al Gobierno , y sobre todo al presidente de la comisión de Salud, Juan Luis Castro, “para que consideren este proyecto como una prioridad. La hipoacusia en un problema de salud pública que mantiene hoy a más de un millón de personas en desventaja”.