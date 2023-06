Minsal se reúne con ex ministros de Salud: proponen uso obligatorio de mascarilla y nuevo plan de reconversión de camas

12 de Junio de 2023

En cuanto a los mensajes a transmitir a la población, la secretaria de Estado dijo que en la cita se enfatizó en la compleja situación que se vive actualmente en materia de circulación viral.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, se reunió con ex titulares de la cartera, para continuar con una serie de encuentros que la autoridad ha sostenido con expertos con el fin de analizar las estrategias para enfrentar la situación de circulación de virus respiratorios.

Aguilera detalló que, entre las sugerencias entregadas, un aspecto fundamental es el refuerzo de la Atención Primaria de Salud y que se ponga en el centro de la comunicación de riesgo. También, apreciaron la entrega del informe diario de virus respiratorios e hicieron ver la importancia de potenciar la campaña de vacunación, de hacer un mayor énfasis en el uso de la mascarilla, e incluso evaluar su obligatoriedad. Medidas que, según afirmó la ministra, serán analizadas por el Minsal.

Otro tema abordado en el encuentro fue la reconversión de camas, ante lo cual, las ex autoridades plantearon la necesidad de tener un plan adicional en esta materia, considerando que la situación actual es compleja.

“Se ha logrado ir aumentando la complejidad de las camas. Nunca se había tenido tantas camas de paciente crítico a nivel de pediatría y se está trabajando con el sector privado. Pero igual nos hacen un llamado a tener un plan mayor de reconversión y, por lo tanto, los recursos necesarios para esa situación”, detalló la ministra de Salud.

“Hemos estado pidiendo que los niños menores de un año se mantengan relativamente aislados, que no los visiten personas que están con síntomas respiratorios, que se queden en las casas, que no los llevan al mall, a los restaurantes o a la feria; sobre todo en estas semanas que son bien complejas, hacer el llamado a los padres de los niños pequeños que no vayan a fiestas familiares, a reuniones donde haya otros niños u otras personas adultas que puedan contagiarlo”, insistió Ximena Aguilera.