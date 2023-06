La arremetida UDI contra la Subsecretaría de Redes Asistenciales en medio de la crisis por virus respiratorios

12 de Junio de 2023

En la colectividad de oposición avizoran la posibilidad de establecer delitos en la gestión del subsecretario Fernando Araos tras la muerte de una bebé de tres meses en San Antonio.

La muerte de la pequeña Mía Olivares de tres meses mientras esperaba una cama pediátrica crítica en el Hospital de San Antonio ha tenido consecuencias políticas para el Gobierno.

El subsecretario Fernando Araos de Redes Asistenciales está en el centro de la polémica después de un par de contradicciones en el caso que terminó con esta bebé fallecida en pleno proceso de traslado hacia Arica mientras en la Clínica Las Condes (CLC) existía espacio para ella.

En primera instancia, el funcionario de Estado aseguró que había contactos con la CLC para derivar pacientes, sin embargo, fue desmentido por el propio recinto de salud privado y luego por la ministra Ximena Aguilera. La titular de Salud confirmó que no hubo llamados hacia este establecimiento de la Región Metropolitana al pensarse que el fallo del Tribunal Constitucional (TC) no les permitía pedir atenciones aunque estuviera vigente la Ley de Urgencia. Este lunes, Araos reconoció que no hubo llamados y anunció un sumario tras descartar su renuncia.

Este error, como calificaron en La Moneda mediante el mensaje de Camila Vallejos y Carolina Tohá, dejó sin margen al subsecretario Araos y la ministra Aguilera, quienes se presentaron en la Comisión de Salud para entregar su visión de esta desorganización que impidió, al menos, intentar salvarle la vida a una de las seis víctimas que la crisis sanitaria por virus respiratorios que aqueja al país.

Frente a este panorama complicado para la administración del presidente Gabriel Boric, en Renovación Nacional (RN) comenzaron a asesorar a la familia de Mía para evaluar una querella en contra de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. En la Unión Demócrata Independiente (UDI) fueron más tajantes y anunciaron acciones legales contra la misma cartera tras la presentación de las autoridades en el Senado.

La denuncia de la UDI y la gestión de RN

“Acordamos presentar, en las próximas horas, una denuncia ante la fiscalía por el actuar negligente en que han incurrido las autoridades del Ministerio de Salud, en específico la Subsecretaría de Redes Asistenciales, por no haberse comunicado con la Clínica Las Condes a fin de requerir una cama crítica pediátrica a disposición de la menor Mía Olivares”, informó la bancada de diputados UDI.

Condenamos, tajantemente, las recientes declaraciones de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, quien calificó la decisión de no llamar a dicho recinto asistencial como un ‘error’, por cuanto -a nuestro juicio- estaríamos frente a un actuar negligente y una conducta omisiva de las autoridades que podría ser constitutiva de delito, y que en, primera instancia, deberá ser determinada por la fiscalía a partir de esta denuncia”, agregaron.

Finalmente insistieron con pedir la renuncia del subsecretario Araos y que la Contraloría investigue cómo funciona este departamento dependiente del Ministerio de Salud.